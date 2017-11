Plaza no descarta la llegada de algún refuerzo

El técnico asegura que ha hablado con sus internacionales de las "ventanas FIBA", pero que no sabe qué van a hacer definitivamente sus jugadores

Joan Plaza dejó esta matinal de jueves la puerta abierta a que el Unicaja pueda reforzarse próximamente, aunque también quiso recalcar que su objetivo inmediato es trabajar con los 14 jugadores que tiene ahora a su disposición.

"Lo único que tenemos es una idea clara desde el verano tanto los directivos como yo. Estamos contentos con la plantilla que tenemos, pero evidentemente Carlos Jiménez, en su posición de secretario técnico, está abierto a cualquier opción que se pueda dar para reforzar la plantilla en tanto en cuanto hay alguna posición en la que tenemos algún jugador de más y en otras algún lesionado o en otras posiciones hasta que esperemos que crezcan o vayan a más algunos jugadores, pues quizá pudiera haber algún jugador potencial que pudiera venir a Málaga. Ahora mismo hay una postura clara desde el club y si surge alguna opción hay que estar preparados para mejorar el equipo tanto en Euroliga como en ACB. Si no se da, estamos muy contentos con la plantilla que tenemos y las circunstancias y el calendario que tenemos. No hay ningún planteamiento más allá del partido del viernes contra el CSKA", afirmó el técnico catalán.

Plaza también habló de las "ventanas FIBA" y de las intenciones de sus jugadores internacionales. "He hablado con alguno de ellos de forma más individual para saber qué iba a suceder. No sé cuál es la decisión última final. Si deciden no ir, lo respetaremos, y si deciden ir, haremos lo mismo, entendiendo que en otros equipos permitan que algunos jugadores vayan o que en otras competiciones domésticas más flojas que la Liga Endesa también permitan que se vayan con sus equipos nacionales. Otra cosa es que tenemos que poner fin a este lío y todo el mundo debe dar un paso atrás en sus exigencias por el bien del baloncesto en general", finalizó el coach cajista.