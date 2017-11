Plaza: "Estamos encabritados y con el deseo de hace el mejor partido que podamos ante el CSKA"

El entrenador del Unicaja compareció en rueda de prensa para hablar sobre el partido de este viernes de Euroliga ante el CSKA, en el Martín Carpena, a partir de las 20:45 horas. El técnico reconoció que hay ganas ya de jugar. "Estamos con ganas. En estas rachas que se están dando en otros equipos también, los siguientes partidos sirven de alivio si eres capaz de competirlos bien y, sobre todo, ganarlos. Somos conscientes de que se pueden dar estas rachas, que cuando afectan a otros parece que no afectan tanto, pero que cuando las sufres tú te incomodan y quieres salir cuanto antes de ellas".

Plaza confía en que Nemanja Nedovic, tras ser baja los últimos tres partidos, pueda jugar este viernes. "Nedovic casi completó todo el entreno del miércoles. Hay que tenerlo entre algodones. Va a mejor, pero hay que hacerlo con mucha prudencia porque cualquier golpe en cualquiera de los dos hombros, sobre todo en uno de ellos, le puede imposibilitar jugar contra el CSKA. Sus compañeros tratan de evitar chocar con él y tienen cuidado porque si sufre otro impacto puede suponer tener que pararle un par de semanas o incluso más tiempo", desveló.

El entrenador verde tiene claro que solo jugará "Nedo" si está en plenas condiciones. "Soy de la idea de que a medias tintas es mejor no tener a nadie. Ni a Nedovic ni a mí ni a ningún jugador de cualquier deporte. Además, porque si se presupone que está sano se espera que dé el rendimiento normal y como se ha visto, no lo ha estado últimamente. Su cabeza estaba en protegerse, en no poner en riesgo su salud. Ahí, los servicios médicos son los que tienen la palabra. Quiero que me digan de todos los jugadores si están o no están porque si no puede ser perjudicial para el equipo. Los fisios y los médicos son los que determinan si están o no están. Estamos en el punto de que con tres partidos en dos semanas hay que valorar mucho la última palabra del entrenador, pero también la del jugador. Si él dice que puede jugar, para nosotros es muy importante que juegue para ser capaces de competir ante un portaviones como es el CSKA", aseguró.

Plaza también desveló que a partir de ahora no habrá partidos más importantes que otros, porque esta filosofía no ha servido. "Hemos aprendido algunas lecciones en estos últimos días. No podemos administrarnos. A principio de temporada llegamos a un acuerdo de que las dos competiciones son muy bonitas, pero hay una que hay que tenemos que proteger sobremanera. En esa misma línea a veces ha parecido que nos administrábamos para llegar mejor a tal partido porque nos parecía que era más importante. Y está claro que administrándote para el siguiente partido dejas de hacer bien el partido primero e incluso no llegas bien al segundo. Hemos llegado al acuerdo a partir de ahora de ir a a saco a cada partido. No hay lugar para administrarse juegues dónde juegues o contra quién juegues. Erróneo o no, lo que está claro es que administrarse no está siendo una buena solución para partidos de ACB que considerábamos más vitales", dijo el catalán.

El técnico también afirmó que el vestuario está muy dolido por la situación. "Estamos dolidos por la situación en sí. Debemos fijarnos en nuestro propio ombligo y dejar a un lado los problemas de otros. Pero es una realidad pura y dura que el nivel de competición es nuevo para todos y encadenar muchos partidos seguidos supone encadenar pequeñas rachas positivas o negativas, pero hay que seguir adaptándose a las circunstancias. El año pasado, el Real Madrid perdió en el campo del Real Betis. Por una regla de tres normal, nunca perdería, pero se pierde. Se pierden partidos que presuntamente deberías ganar. Todos estamos aprendiendo a ser capaces de poner toda la carne en el asador. No es que nadie se relaje o que haya desidia, es que vienen malas rachas en la fluidez del juego, en balones perdidos, en tiros fallados, que se puierden por la cantidad que tienes de partidos, de viajes, por los pocos entrenamientos que tenemos... Estamos encabritados y con el deseo de hacer el mejor partido que podamos permitirnos. Acabar el partido sin ninguna duda de que hemos dado lo mejor de nosotros mismos estemos lesionados, semilesionados€ No hay excusa que valga. Estamos jugando un Top 16 constante. El Unicaja solo ha jugado un Top 8 y ha sufrido mucho cuando ha jugado entre los 16 mejores de Europa. El CSKA tiene tres cincos titulares. Tiene 15 ó 16 jugadores porque deja muchos apartados y cualquiera sería titular en cualquier otro equipo de Europa. Pero queremos dar nuestra mejor cara y ojalá el público nos ayude a sobrellevar los malos momentos que se puedan dar", finalizó.