...Y llegaron las famosas ventanas

El pasado martes marché a Guadalajara a ver los entrenamientos de nuestro equipo nacional. El staff sigue siendo de primerísimo nivel internacional con Sergio Scariolo a la cabeza ayudado por 3 «malagueños» como Paco Aurioles (ayudante), Enrique Salinas (Preparador físico) y Carlos Salas (médico). Los 4 fueron protagonistas de la mejor época del club donde se encadenaron Copa, Liga y Final Four en los 3 mejores años de la historia del Unicaja. En la cancha hay una evidente falta de talento que el equipo suplirá con juventud, ilusión y experiencia. Los bases y escoltas me encantaron, Quino Colom, Albert Oliver, Sergi Vidal y Jaime Fernández lo harán fenomenal. Tendremos problemas con los grandes, quitando a Fran Vázquez (que está como si tuviera 28 años) los demás tienen pocas «horas de vuelo», por lo que tendrán que recurrir a la fuerza de la juventud e ilusión para sumar. Hay que buscar victorias en estos dos partidos vs Montenegro y Eslovenia.

Mi opinion al respecto. Es una pena que los jugadores tengan que decidir por ellos mismos sobre qué hacer. Serán juzgados por sus paises los que vayan a jugar (pues tendrán resultados positivos o negativos). Los clubes se lavan las manos (pero no faltes a mis partidos, claro) La FIBA y la Euroliga siguen cada uno a la suya y mientras, el producto devaluandose. De momento Mediaset (que tiene los derechos) no quería dar a España y al final los veremos en BeMad.

Y a todo esto viene el CSKA. Mal momento para un rival de esta entidad€ ¿O buen momento? Me decanto más por la segunda opción. Superequipo, con un grandioso presupuesto, con jugadores de primerísimo nivel, grandioso entrenador. Pabellón lleno, claramente poco que perder y mucho que ganar. A poco que los 10.000 vean que el equipo está enchufado ayudarán, y mucho.

¿Por dónde meterles mano al CSKA? 1) Las estadísticas entre unos y otros son tan beneficiosas para los rusos que no me fijaría en ellas. Como dato general, en la valoración media por partido, el equipo ruso gana por +28. 2) El equipo ha entrenado 4 días y no vuelve a jugar en una semana, por lo que estarán mejor sí o sí. 3) Espero que juegue Nedovic, este tipo de jugadores siempre quiere jugar contra los mejores equipos así que la energía y el talento en ataque estarán de vuelta.

4) Defender, rebotear y correr. Matarse en el campo, no dar un balón por perdido, dar el 150% de la energía los 40 minutos. Aún así hay que estar preparado para sufrir. 5) Ellos meten muchos puntos (87 de media), hay que bajar esos guarísmos como sea. 6) Pleiss (Valencia) les hizo mucho daño a sus grandes€¿oportunidad para ver a Shermadini ó Musli en modo MVP?



CSKA Moscú

45 millones de euros de presupuesto en un equipo de básket. Todos los puestos cubiertos con dos jugadorazos. pero si hay uno que maracará la diferencia será Sergio Rodríguez (13,5 pts, 5 asis 45% T3p). El español y De Colo (16,5 pts 3,6 asis 53% T3p) serán claves este año para los rusos. Otro jugador que les ayudará mucho sera Hunter (6 pts 6 reb), salientro del banco detrás de Hines.

Su juego se basa en la defensa. Podemos pensar que tanto De Colo como Rodríguez son malos defensores pero la confianza que les dan sus compañeros en las ayudas (casi 5 tapones de media, mas los tiros que cambian por intimidación) hacen que entre los dos tengan 2,5 robos.

En ataque, llevar el balón a los europeos (maestros en situaciones de pick & roll), el 1x1 de Clyburn (13 pts, 47% T3p) y Higgins (13 pts, 40% T3p) y un fantástico 40% T3p de equipo hacen que defenderles sea un grandísimo quebradero de cabeza.

Día de buen básket en el Carpena, todos al Palacio a apoyar al equipo, será difícil pero no imposible. El club y este equipo merecen el aliento de su gente.