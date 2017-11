Plaza: "Pese a las limitaciones, la imagen ha sido buena"

Joan Plaza tenía sensaciones contradictorias a la hora de analizar la derrota del Unicaja contra el CSKA de Moscú al término del partido. Por una parte, el técnico cajista lamentó la derrota, achacando el resultado final al talento del equipo ruso, pero por otra se sintió orgullo de la actitud y el derroche de sus jugadores, a los que ensalzó pese a tener "algunas limitaciones".

"Estoy muy orgulloso de mis jugadores, de la actitud, de la entrega y la intensidad para remontar ese primer cuarto donde nos metieron muchos puntos. Muy orgulloso de la actitud. Al final perder ha sido una cuestión de talento. Cuando te sacan una serie de tiros de Rodríguez... Hemos perdido contra un equipo con talento", apuntó Plaza en primera instancia.

"Creo que hemos ganado 2 cuartos. Es cierto que al final nos faltó algo de fuelle. Ellos tenían pívots bajitos y no queríamos administrarnos, aunque Gio estaba tocado. Vamos a pensar sólo en el partido del momento, ya no hay un mañana para nosotros. Los árbitros han pitado unas faltas claves que nos han hecho mucho daño. La imagen que se ha dado ha sido muy buena", certificó el coach.

Cuestionado sobre la competitividad, Plaza prosiguió. "Yo dije que Unicaja sólo ha jugado una vez un top 8 y que el resto de años que jugó el top 16 no ha podido competir por estar cerca de ese top 8. Estamos jugando contra un equipo del nivel del CSKA. Nos podían haber barrido y no ha sido así. Me ha gustado la actitud de mis jugadores, con las limitaciones que tenemos. Es fácil juzgar pero somos lo que somos para bien y para mal. Tenemos limitaciones, como cuando fallamos un tiro libre, que es un tema de ansiedad. No se trata de maquillar los defectos, se trata de aprender de ellos. Hemos sido capaces de anotar 80 puntos al CSKA. Hay algunas faltas que nos han podido ajustar un poco más".

Por último fue cuestionado por el papel de Nedovic. "La sensación es que no nos estaba ayudando. Defensivamente le estaba costando y en ataque estaba sufriendo. Jugar así es que puede que se lesione más. Es mejor contar con gente sana", finalizó.

Por su parte, Dimitrios Itoudis, entrenador del CSKA Moscú, celebró el triunfo en el Martín Carpena. "Estábamos esperando una batalla y así ha sido. El Unicaja es un gran equipo. El Unicaja tiene un gran apoyo del Carpena gracias a sus fans. Ha sido un partido muy duro. No es un partido fácil ni la Euroliga tampoco", sentenció.