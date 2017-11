Los jugadores internacionales del Unicaja no tienen previsto incorporarse a sus selecciones

Las famosísimas «ventanas FIBA» no van a dejar daños en el Unicaja. El equipo malagueño no tenía anoche constancia de que ninguno de sus jugadores internacionales haya tomado la decisión de viajar hoy a sus diferentes países para disputar el segundo encuentro de sus equipos nacionales, por lo que no espera imprevistos ni bajas en los próximos días.

Los jugadores tomaron la decisión de jugar anoche ante el CSKA pero dejaron la puerta abierta a la opción de desplazarse durante la jornada de hoy a sus países de origen. La Polonia de Adam Waczynski jugará el domingo en Lituania. La selección de Serbia de Nedovic, Milosavljevic y Musli juega, precisamente, contra la Georgia de Gio Shermadini. Aunque ese encuentro será el lunes, con más tiempo. Mientras, la Finlandia de Sasu Salin juega también el próximo lunes en su casa de Helsinki, ante la República Checa.

Todos se marcharon anoche del Palacio de los Deportes y se despidieron hasta el domingo, cuando el equipo volverá al trabajo. Se descarta, por tanto, que los jugadores verdes acudan a ayudar a sus equipos naciones.

Han sido semanas de una gran preocupación y de un importante estrés para todos: club y jugadores. La entidad es la que paga a final de mes, pero la selección de cada uno también tira. Al final, los jugadores del equipo malagueño se han quedado en «casa».