El Unicaja descansa hoy, trabaja el domingo y vuelve a librar el martes

El Unicaja no tendrá libre el fin de semana, sólo descansará hoy, aunque volverá a tener el martes día libre. Así lo ha expuesto Joan Plaza, que ha decidido dar descanso a su plantilla hoy sábado, tras el esfuerzo realizado anoche ante el CSKA Moscú. No hubo recompensa de victoria ante los rusos, aunque el Unicaja sí dio la cara y mereció mejor suerte. Pero el talento es el talento y el Unicaja está más limitado que el CSKA. Los jugadores verdes tendrán que volver al trabajo mañana domingo, con lo que no podrán unir dos días seguidos, a pesar del terrorífico calendario. El lunes habrá nueva sesión y los jugadores tendrán de nuevo descanso el martes.