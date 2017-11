Viny, un mes sin jugar

De los 19 partidos que ha disputado ya el equipo malagueño este curso él sólo jugó seis

El 29 de octubre, en el Unicaja-Estudiantes del Carpena, Viny Okouo hizo su última aparición en un partido oficial con la camiseta verde. El pívot de la República del Congo sólo tuvo 6:37 minutos, a pesar de que el partido fue más o menos apacible para el equipo malagueño. No pudo demostrar demasiado en ese escaso tiempo que estuvo en pista. Sin puntos, un par de pérdidas y -4 de valoración para la gran joya de la cantera. Para el próximo jugador «made in Los Guindos» que debe ser importante en el primer equipo.

Resulta que de aquella aparición hace justo hoy un mes. El Unicaja, desde entonces, ha disputado ocho encuentros, entre ACB y Euroliga. En el Carpena y a domicilio. Y en todo este mes, Viny no ha tenido ni un solo segundo en pista. Ni una aparición. El jugador sigue entrenándose y no ha tenido ningún tipo de problema físico ni molestias. Y, a pesar de la flagrante falta de músculos y de intimidación en la zona verde, Okouo es el último hombre en la rotación de Joan Plaza.

El pívot no tiene presencia en la Euroliga, porque su plaza la ocupa Dejan Musli, y sólo jugó en el choque europeo en Valencia, por la baja de James Augustine, que se quedó en Málaga. Así que no fue convocado para el encuentro ante el Anadolu Efes, el siguiente que jugó el Unicaja después de vencer en casa al Estudiantes. Plaza lo vistió de corto pero no le dio minutos ante el Baskonia. También se quedó fuera ante el Estrella Roja y, en el desaguisado de San Sebastián, el entrenador prefirió que Viny se quedara en el banquillo. La mala racha del equipo ha ayudado poco en este tiempo. Los entrenadores prefieren que sean los jugadores hechos los que saquen al equipo de los problemas.

Tampoco estuvo en la lista de 12 ante Zalgiris y Real Madrid, en la doble cita de Euroliga, y aunque viajó a Andorra no participó en el partido. Volvió a ver con ropa de calle el encuentro ante el CSKA Moscú.

O sea, que desde su última actuación ante el Estudiantes a hoy ha pasado ya un mes y Viny sigue sin jugar. Justo un mes. Plaza ya dijo que no iba a cambiar sus hábitos, salvo lesiones, por lo que seguirá fuera de la lista para jugar en Atenas ante el Panathinaikos este próximo viernes en el OAKA.

Así las cosas, su próxima oportunidad se dará este domingo en casa, día 3 de diciembre, ante el Joventut. Quizá ante el equipo en el que se formó Plaza, donde la cantera tiene un papel tan importante, Viny tenga un sitio y pueda participar en la dinámica del equipo.

Hay voces ya que se preguntan cuál es el papel de Viny en este Unicaja, más allá que el de proporcionar una valiosa plaza de cupo de formación para la ACB. Lo que sirve, además, para que Plaza tenga a Musli fuera del equipo.



Trabajo veraniego

El pívot se machacó ese verano. Renunció a buena parte de sus vacaciones y se quedó en Málaga para trabajar muy duro tanto en técnica individual como en preparación física. Junto a Diego Vázquez, el preparador físico, Viny era un asiduo de la pista auxiliar del Carpena, del gimnasio y de Los Guindos.

Su agente, Arturo Ortega, cuestionó al club sobre la idoneidad de buscar una cesión a un equipo de la Liga Endesa, donde el chico continuara con su progresión y buscara minutos de calidad. Como en su día hizo, por ejemplo, Alberto Díaz. O tal y como hacen en la actualidad otros dos canteranos sobre los que hay muchas esperanzas puestas, el alero Romaric Belemene y el ala-pívot Kenan Karahodzic. O Cris Uta, también cedido este curso. Ambos han debutado ya con el primer equipo y hacen «mili» en Oviedo, en LEB Oro.

Pero la secretaría técnica y el cuerpo técnico prefirieron que Viny se quedara en Málaga, ayudara en los entrenamientos y tuviera una cuota de protagonismo en la ACB. El apretadísimo calendario que tiene el Unicaja ante sí esta campaña, con dos y hasta tres encuentros semanales, aconsejaban conformar una plantilla larga. Y Viny, era cuestión de tiempo, tendría su momento. Esto, sin embargo, no se está cumpliendo. Por suerte, las lesiones están respetando al equipo, especialmente en la pintura. Y el overbooking de pívots, con Gio Shermadini, James Augustine, el denostado Dejan Musli y él, le han dejado en un lugar muy secundario.



¿Otra vez?

En la cabeza de alguno está todavía presente lo que ocurrió en el curso 2015/16. El pívot africano encabezaba los registros de la LEB Plata con el Clínicas Rincón, donde promediaba en los 19 partidos que disputó 11,9 puntos, 8,1 rebotes y 17,1 de valoración. Viny, a sus 19 años, se sentía importante y dominaba en la categoría. Pero los acontecimientos que se desarrollaron en el primer equipo hicieron que se «tirara» de él.

El Unicaja alcanzó un acuerdo con Richard Hendrix para romper su contrato y Viny Pierrot Okouo (10 de abril de 1997, Brazzaville) fue inscrito en la ACB, con lo que ya no podía «bajar» a jugar con el Clínicas Rincón en LEB. Así que el club sacrificó la fabulosa progresión de Viny para que el chico jugase, en los últimos meses de la competición... ¡tan sólo 8 partidos con un promedio de minutos en pista de 1:37!

El pasado curso colaboró en 38 partidos con sólo 6:35 minutos en pista, y cumplió, con creces, en plena baja de Dejan Musli, tras su lesión de tobillo, dando la cara en esa parte del curso y jugando a un maravilloso nivel los play off con Valencia en la misma final de la Eurocup. Pero ahora, en la actual temporada, Okouo tan sólo ha participado en 6 de los 19 partidos que ya ha disputado el equipo de Joan plaza, con un presencia de 8:08 minutos, en los que ha aportado 3,3 puntos, 2,2 rebotes y 2,7 de valoración.

Se ha perdido los ocho últimos encuentros tras justo un mes sin competir. A la espera de que el «caso Musli» acabe de explotar y se libere una plaza en el juego interior, Viny Okouo parece abocado, de nuevo, al limbo en el Unicaja.