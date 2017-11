"En el OAKA jugamos con una atmósfera especial"

El Panathinaikos de Xavi Pascual recibe mañana en el pabellón OAKA al Unicaja, en una nueva jornada de la Euroliga. El equipo griego marcha cuarto en la tabla, con 6 victorias y 3 derrotas. El coach catalán atiende a La Opinión tras el entrenamiento de su equipo.

¿Cómo le va la vida por Atenas?

Muy bien. Llevo más de un año y adaptado a todo: club, ciudad, manera de vivir€ a todo.

Segunda temporada en el Panathinaikos. ¿Es muy distinto el día a día entrenando en el Pao a hacerlo en el Barcelona?

No. Panathinaikos y Barcelona son dos clubes que intentan ser competitivos, que aspiran a ganar cosas y en ese sentido no es nada diferente un club del otro.

¿Cómo es este nuevo proyecto del Panathinaikos 2017/2018? ¿Cuáles son las aspiraciones del equipo en esta Euroliga?

Panathinaikos es un club histórico, con seis Euroligas, que quiere seguir estando arriba y jugar Final Four. Pero ahora somos conscientes de que no tenemos el poder económico de otros equipos, que duplican y triplican el presupuesto que nosotros tenemos, pero en cuanto a ambición, en cuanto a deseo de ganar y de hacer cosas grandes como un club grande que es el Panathinaikos, el deseo está intacto. Tenemos la misma mentalidad de seguir haciendo las cosas bien.

El viernes llega el Unicaja al OAKA. ¿Qué partido espera?

Será un partido muy difícil, contra un equipo que es verdad que las últimas semanas no está teniendo buenos resultados, pero que también es verdad que está jugando bien, que tiene una defensa muy agresiva y de mucha actividad, que corre bien hacia adelante y que tiene muchos jugadores con puntos en las manos. En la pista del Efes jugó muy bien y pienso que fuera de casa va a jugar muy suelto. Que recupera a Nedovic, que es un jugador muy importante para Unicaja. Creo que va a ser un partido muy complicado para nosotros.

¿Sorprendido por el arranque irregular del Unicaja esta temporada tanto en la ACB como en la Euroliga?

No tengo capacidad de opinión para decir eso. Tengo mucho respeto por el club y por Joan Plaza. Lo que sí digo es que todo es muy difícil. La Euroliga es muy difícil y todos los equipos son de primerísimo nivel. Cuesta muchísimo ganar un partido y luego tienes partidos que se te escapan en la prórroga y cambia mucho la situación de ganarlos a perderlos. En la ACB también es muy duro si tienes que jugar en Andorra, por ejemplo, 36 horas después de jugar con el Estrella Roja. Es complicado viajar y prepararte mentalmente después de una victoria grande en Euroliga. Todo eso es muy difícil. Más allá de decir si es o no irregular el Unicaja, la pregunta es: ¿Qué equipo está siendo regular? No los hay porque las competiciones no te lo permiten. Cada partido puedes ganarlo o perderlo contra cualquiera.

¿Ve Xavi Pascual al Unicaja como un rival directo en la lucha por estar en el play off de cuartos?

Veo al Unicaja como un equipo competitivo como todos, excepto los cuatro grandes, que vamos a luchar por todo, que vamos a estar cada día luchando por intentar rascar una victoria y que al final de la temporada, veremos. Está todo muy abierto. Si te fijas las diferencias entre los primeros equipos y los últimos no son tan grandes después de las primeras 9 jornadas. No hay grandes diferencias y lo que veo es que cualquier equipo puede asomarse ahí. Dependerá de las trayectorias, de los momentos de calendario, de cómo estés cuando te toque jugar contra los rivales más fáciles o difíciles, de las lesiones€ Veo un grupo de 10 equipos que vamos a luchar por sacar la cabeza ahí.

¿Qué opina del lío este de las ventanas, la FIBA y la Euroliga?

En toda Europa se ha hablado mucho de esta cuestión. Yo tomé hace un mes y medio la decisión de no hablar más de este tema. No quiero expresarme más públicamente más allá de decir lo que siempre he dicho. Que los que tienen que buscar las soluciones que las busquen porque a los protagonistas de esto no nos hacen caso cuando opinamos.

El OAKA es una de esas pistas en la que siempre hay un ambiente especial. ¿Qué peso tiene la afición del PAO en los partidos como local de su equipo?

Todos los clubes cuando juegan en casa tienen muy buenas atmósferas, pero nosotros tenemos una atmósfera especial. El equipo está muy junto con su público, se siente muy identificado y nos ayuda mucho cuando jugamos de local. Vamos a ver este partido cuánta gente viene, pero seguro que sean los que sean nos van a ayudar mucho. Vamos a intentar seguir invictos en casa, que creo que somos el único equipo que lo ha conseguido.

¿Le gustaría regresar a España a entrenar en el futuro?

No soy una persona que se plantea muchas cosas de futuro. Vivo el presente. Ahora estoy en Atenas, estoy contento en el Panathinaikos y espero seguir en la línea del éxito del año pasado aquí y el futuro lo dirá. Pero lo lógico es que algún día volviera por ahí, seguro.

Málaga, ¿sería una buena opción para usted?

No me puedo pronunciar sobre algo así. Ya te he dicho que el Unicaja es un gran club que me despierta mucho respeto. Tengo muchísimo respeto también por Joan Plaza y yo no soy una persona que jamás diría nada en este sentido sobre esta situación. Por lo tanto, desde el respeto no te puedo contestar a esa pregunta.