Plaza confirma el cambio de método: "Jugarán los mejores"

El Unicaja ha cambiado su método. Joan Plaza deja a un lado las rotaciones, la elección de partidos y regular en un partido pensando en el siguiente, e insiste, tal y como ya anunció la pasada semana, que a partir de ahora cada partido será "el último", aunque para ello haya que menguar la rotación de efectivos: "Jugarán los mejores", espetó este jueves al mediodía, en la previa del partido que el Unicaja jugará en Grecia ante el Panathinaikos.

"Ahora sólo debemos ir al 100 por 100 a cada partido, a cara de perro, y dándonos lo mejor de nosotros mismos. Si hay que sobrexplotar a 8 ó 9 jugadores lo haremos. Vamos a ir al máximo. De la otra manera, aunque era consensuado, no lo hemos hecho bien. Vamos a ir a cada partido como si no hubiera vida después. Jugamos el partido de Panathinaikos como si se acabara la competición. Sabiendo que puede haber un punto de cansancio y lesiones. Queremos ser conscientes de ese riesgo y lo hemos asumido. No hay prisioneros, vamos a ir a tope, al máximo que podamos", explicó el entrenador del Unicaja.

Para cumplir el nuevo objetivo, aunque se corra el riesgo de "achicharrar" a algún jugador, se hará. "Si es necesario reduciremos la rotación. Les enseñé una estadística a los jugadores, porque todo lo que hacemos es justificado. Pero esa estadística, desde el mejor de la NBA al último, dice que cada equipo tenía a cuatro jugadores que jugaban tres partidos semanales por encima de los 30 minutos. El futuro del baloncesto europeo va en esa dirección. En la NBA llegan bien a las pretemporadas, están acostumbrados a esos entrenos de 35 minutos. Nuestro caso no será tan exagerado, pero habrá jugadores nuestros que jugarán 28 minutos tres partidos a la semana. Esa es la exigencia que tenemos. Ahora el jugador ha de coger las oportunidades al vuelo. En el entreno puro y duro no podrá demostrarlo. Así lo hemos hablado con los jugadores y lo trataremos llegar a la práctica".

Plaza dejó entrever que esa reducción de minutos le puede venir bien a algún jugador, para despertarle y apretarle las clavijas, y obligarle a jugar a tope cada partido. "Cuando te afecta la reducción de minutos comienzas a apretar el culo. Esto es implícito ya a los equipos de Europa. Cuando le des a un jugador un minuto, cinco o siete has de estar en pista, pero no has de estar por estar. Que pasen, reboten, defiendan y anoten. Que los 8.000 que vengan vean que aportas, que no es una pared de frontón. Y el jugador sabe que es una lucha con el que tiene delante en el partido. No me echo arena en los ojos. Voy a poner a los mejores y no son necesariamente los que más anotan, sino los que más compensan delante y atrás, los que aportan intangibles. Tenemos un equipo completo, el trabajo acabará saliendo. Seguro, como ha pasado otros años y hemos de plasmarlo".

Y acabó el debate del nuevo método que empleará el equipo malagueño a partir de ahora: "No me cuesta reconocer, me han parido así. No sabemos administrarnos en el sentido que hay muchas cosas que son nuevas. Habría que dar una conferencia off the récord para explicarlas todas, pero hay que aprender muchas cosas. A hacer entrenos de 35 minutos andando, que es una novedad. Si tuviéramos más experiencia habría que administrarse, reconociendo que el partido ante el Joventut del domingo es muy importante, pero cuando lo hemos hecho, lo hemos hecho mal. Y esto es algo que acordamos el equipo entero. Es una prioridad la Liga española, pero al jugar un partido sabiendo que detrás venía otro aparentemente más importante, no lo hemos hecho bien. Quizá en un futuro, en unos meses o años lo haremos", dijo.

Bajas de Waczynski y Shermadini

El entrenador verde confirmó las bajas de Waczynski y Shermadini, y explicó que Nedovic ya está recuperado y que ahora debe ir entrando en el equipo. "Los jugadores se recuperan con tratamiento y descanso, pero luego para adquirir el 100 por 100 necesitan asiduidad y constancia. El calendario no nos deja mucho margen. Adam y Gio no han entrenado ningún día esta semana. A ver si llegan al domingo. Nedovic ha entrenado a buen nivel y ahora debe ser constante a los dos lados de la pista y con la responsabilidad que se le requiere y exige y él es el primero en pedírsela".

Por último, Plaza habló del encuentro de este viernes en el OAKA ante el Panathianikos. El club de Atenas vuelve a ser un infierno y es el que más aficionados lleva a su pabellón todas las semanas en la Euroliga. Lo sabe Plaza que también analiza el partido y al equipo rival, siendo consciente del talento de sus hombres. "Vamos ilusionados en hacer el mejor partido. Ser capaces de reducir su talento. Calathes, Gist, Singleton... Sus tiradores... Tienen muchas armas y es difícil estar a su altura, sobre todo en su casa. Creemos que somos capaces de competir con ellos, si somos capaces de jugar como ante el CSKA. Hubo fracciones de partidos buenas, pero hemos de hacerlo de forma constante. Así nos vemos capaces de competir con cualquier equipo de Europa".