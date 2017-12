Plaza: "Ahora tenemos que ser sólidos fuera para reafirmar que vamos en el buen camino"

Joan Plaza se mostró contento en la sala de prensa por el triunfo del Unicaja y por haber roto la mala racha de resultados. "Era un partido que todos éramos conscientes de que nos podía cortar la racha de malos resultados. Empezamos bien, pero luego hemos tenido ansiedad y hemos tenido porcentajes horrorosos. Hemos de ser capaces de jugar con más dureza. En el segundo cuarto debimos irnos de 15-17 puntos. Si no le pones el pie en el cuello a equipos con descaro y talento como el Joventut, pues luego sufres", afirmó.

Plaza cree que los últimos resultados fueron demasiado crueles con el Unicaja. "El equipo no está jugando tan mal como para estar con tantas derrotas. Echamos en falta un par de victorias más en la Liga y alguna más en Europa. Necesitábamos ganar y lo hemos hecho. Tanto en Valencia como en Real Madrid no estuvinos bien, en los demás partidos pudimos ganarlos o perderlos".

El coach cajista sabe que ahora le vienen muchos partidos fuera de casa y cree que el equipo debe prepararse para eso. "Tenemos que ser sólidos fuera porque ahora hay tres partidos seguidos fuera en Zaragoza, Tenerife y Bilbao para reafirmarnos que vamos en la buena dirección", dijo.

Sobre las lesiones de Nedovic y Brooks, todavía no tenía mucha información, al estar el partido recién terminado. "Nedovic ya en el partido contra Pao se le estaba subiendo el gemelo. Ha tenido una torcedura de tobillo y después me ha pedido volver a salir, cosa que le agradezco. Brooks se leionó en el dedo en Atenas y al final de este partido se ha torcido el tobillo, aunque hasta este lunes por la mañana no sabremos qué tiene. Yo les agradezco a todos que intenten jugar incluso con dolor para ayudar al equipo", aseguró.

Plaza también habló de algunos departamentos del juego. "Cada vez que hacemos 24 asistencias ganamos el partido. Eso es algo que nos ayuda porque los rivales se cierran mucho sobre nuestros pívots y circular el balón nos ayuda. Tenemos que mejorar nuestro porcentaje de tiros de 2. Estamos muy abajo en esta clasificación", finalizó.