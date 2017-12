El Brose, cerca de cerrar el fichaje de Musli

El Brose Bamberg, Dejan Musli y el Unicaja negocian a tres bandas la marcha del pívot serbio al equipo alemán en las próximas horas, aunque la negociación aún no está cerrada, pues no existe acuerdo económico entre las partes. El interés del campeón de Alemania y equipo de Euroliga llegó a Los Guindos este martes a primera hora de la tarde. El Brose necesita un pívot grande y quiere que Musli refuerce al cuadro teutón cuanto antes. No podrá, eso sí, debutar en la Euroliga hasta el primer partido de la segunda vuelta, pero sí que podrá ayudar ya en la competición nacional.

El Unicaja ha recibido el ofrecimiento pero ha pedido una contraprestación económica, y ese punto, tal y como han informado fuentes de la operación, es lo que tiene en este momento algo parado el traspaso. El Brose sólo quiere asumir la ficha del jugador por lo que ahora se trata de que Musli rebaje sus pretensiones y ayude a aportar dinero para su salida. Bien renunciando al finiquito que le corresponde bien renunciando a su última mensualidad de en Málaga o bien cobrando menos en Alemania? Fórmulas hay muchas. El caso es que el Unicaja quiere ganar dinero con la operación.

Porque, desde el primer día que arrancó la pretemporada, tanto el presidente del club, Eduardo García, como el secretario técnico, Carlos Jiménez, han opinado que Musli era un jugador más de la plantilla y que ya Joan Plaza decidiría cómo y cuándo jugaba. Y es que el técnico, desde que finalizó el pasado curso, pidió un cambio de "cromos". No quería a Musli, que no le había convencido después de su lesión de tobillo en Krasnodar, y sí un jugador más fuerte, más físico y con más músculo para competir en Euroliga.

Musli ha estado marginado esta temporada, fuera de la Liga ACB, en la que no ha llegado a disputar ni un minuto este curso, y como tercer pívot en la Euroliga, aunque cuando ha salido a pista ha demostrado que es un jugador más que válido. No en vano fue reconocido el pasado curso como el mejor pívot de la Eurocup. Musli promedia esta campaña en sólo 9 partidos disputados 11:14 minutos en pista, con 5,4 puntos, 2,7 rebotes y 6,9 de valoración.

Su futuro, desde que no jugó ni un minuto con el CSKA Moscú, estaba fuera de Málaga, ya que el pívot balcánico no soportaba más su rol dentro de la plantilla, y Bamberg parece ser su destino. El interés del Bamberg por Musli ha sido adelantado por el periodista David Pick. Ahora es cuestión de que las tres partes cedan en sus pretensiones. Que el Bamberg se rasque un poco el bolsillo, que el pívot renuncie a una parte de su ficha y que el Unicaja deje de ganar el dinero que quiere.

Musli, de hecho, no ha viajado a Vitoria con el resto del equipo. La expedición del Unicaja viaja a Vitoria para medirse mañana al Baskonia, pero el jugador del equipo malagueño se quedó en Málaga para rematar su salida y viajar, en cuanto todo se arregle, a Bamberg. Oficialmente, Musli tiene un catarro.Tanto Nemanja Nedovic como Jeff Brooks sí lo han hecho. Lo cierto es que el pívot serbio está viviendo sus últimas horas en la Costa del Sol.