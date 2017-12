"Este último mes ha sido duro para mí, he estado ansioso, pero estoy mejor"

El jugador malagueño es una de las razones a los que la marea verde se agarra para creer en este equipo y en este proyecto. El canterano confiesa que lo ha pasado mal en este arranque de temporada y que las «cosas son diferentes». Pero admite que lo peor ya ha pasado y que se siente preparado para dar lo mejor de sí.

Alberto Díaz (23 de abril de 1994 en Málaga) sigue siendo el «niño bonito» para la afición del Unicaja. No en vano, él es el único jugador malagueño de la plantilla. Pero él bien sabe ya que la situación es muy diferente respecto a la pasada temporada. Ahora a Alberto se le exige. Ha de acompañar a una buena defensa de un buen ataque. Y los rivales también le observan y le tratan de otra forma muy diferente. El base no es nuevo en esto pero ha sentido la presión de su nuevo rol. Confiesa que ha tenido momentos de ansiedad, pero todo va pasando y ya vuelve a sentirse «más libre».

El equipo necesitaba ganar tras la racha de seis derrotas consecutivas?

Era un partido muy importante para nosotros, porque había mucha tensión acumulada. Llegábamos con una racha de derrotas, después de haber sido capaces de estar ahí, compitiendo hasta el final, pero en partidos en los que se nos habían escapado las victorias. Estamos contentos. Podemos respirar un poquito más tranquilos tras ganarle al Joventut.

El Unicaja tuvo varios momentos para romper el partido pero no pudo ser.

El partido ante el Joventut no fue bonito, pero más que todo fue por la ansiedad que teníamos. Y eso nos ha hecho querer tratar de ganar con más rapidez de la que se podía. Hemos hecho parciales muy buenos, pero ellos han respondido. La ansiedad que teníamos por rematar cuanto antes el partido nos ha provocado algunas pérdidas. Era importante sacar el partido fuese como fuese, por nuestra situación. Sabemos que no hemos jugado nuestro mejor partido, pero lo importante ante el Joventut era ganar el partido, aunque no fuese con el mejor juego.

¿Cómo está usted en lo personal? ¿Mejor ya?

Estoy bien. Hay derrotas, hemos tenido una mala racha, y quizá me ha costado todo un poquito más. Este último mes ha sido duro para mí. Ahora es todo un poco diferente. Las defensas son ahora mucho más agresivas conmigo. Pero me estoy encontrando mejor. Estoy más libre, me siento mejor ya.

¿Ha podido Alberto Díaz verse un poco sobrepasado por las expectativas y la presión?

Es verdad que uno se lamenta cuando las cosas no salen. Intentas hacerlo bien y no salen. Pero el deporte es así, a veces las cosas no salen como quieres y hay que aprender a dominar estas situaciones. Ya he salido de ésta y ahora hay que pensar en el futuro.

¿Está preparado el equipo para la serie de partidos que se le vienen ahora encima?

El calendario sabemos que es brutal, pero ya lo sabíamos que iba a pasar. Es un reto para nosotros y con esta victoria lo afrontamos con mucho más ánimo y con más ganas.

Ahora llega otro partido muy duro ante el Baskonia y ante bases de primer nivel.

Ahora viene el Baskonia, que para nosotros se trata de un partido muy importante. Cada parido en la Euroliga va a ser my importante a partir de ahora. El equipo ha demostrado que quiere competir y que está preparado para poder ganar en cualquier pista. Aquí contra ellos podríamos haber ganado perfectamente. Tuvimos la última jugada para hacerlo. Va a ser importante ganar allí desde el punto de vista de darnos mucha más moral y también por el tema de la clasificación.