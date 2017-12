Dejan Musli ya es historia en Málaga. El Unicaja ha anunciado a primera hora de esta tarde oficialmente que el pívot serbio deja de ser jugador del equipo verde, tras casi un año y medio defendiendo la camiseta cajista, tras su fichaje en el verano de 2016 procedente del ICL Manresa.



Desde ayer estaban las negociaciones abiertas entre el jugador y el Unicaja para rescindir su contrato, que finalizaba el próximo 30 de junio de 2018. Todo ha ido muy rápido y el jugador seguirá ahora su carrera deportiva en Alemania, en las filas del Brose Baskets de Bamberg, vigente campeón de la liga germana y rival esta temporada del Unicaja en la Euroliga.



La situación de Musli en el Unicaja se había vuelto insostenible por la decisión de Joan Plaza de relegarlo a un papel marginal en el equipo. Y es que el técnico, desde que finalizó el pasado curso, no quería a Musli, que no le había convencido después de su lesión de tobillo en Krasnodar, la pasada temporada y de la que tuvo problemas para recuperarse en plenitud de condiciones en el esprint final de la pasada campaña.





, fuera de la Liga ACB, en la que no ha llegado a disputar ni un minuto este curso, y como tercer pívot en la Euroliga, tras. De nada le ha servido ser reconocido el pasado curso como el mejor pívot de la Eurocup para recuperar el favor del técnico catalán, que solo lo ha utilizado cuando no ha tenido más remedio. Musli promedia esta campaña en sólo 9 partidos disputados en la máxima competición europea 11:14 minutos en pista, con 5,4 puntos, 2,7 rebotes y 6,9 de valoración.El propio jugador, una vez que la noticia ha sido oficial,: "Queridos amigos. Utilizo esta oportunidad para decir gracias al Unicaja, a los aficionados, a mis compañeros, a los miembros del equipo y a la gente buena de Málaga por los maravillosos momentos que yo he vivido el año pasado. Quiero creer que esta salida era inevitable para que mi carrera tenga un sentido pleno y claro. Os deseo muchas victorias y días felices". El club busca ahora en el mercado un sustituto para el hueco que deja el internacional serbio, que