Plaza: "Cada vez estamos más cerca y evolucionando"

Joan Plaza no se mostró muy enfadado tras la derrota del equipo en Vitoria. El técnico del Unicaja prefirió en esta ocasión quedarse con las cosas positivas, aunque reconociendo que no bastaron para que su equipo lograra una victoria continental. "Me sorprende el mal inicio del partido que hemos tenido. No me preocupa, pero nos ha pasado otros días. No podemos estar siempre remando para recuperar los partidos", reconoció el catalán.

Plaza desveló que el hecho de competir ante el Baskonia ya es una buena noticia para el Unicaja. "El primer deseo que teníamos era venir aquí a ganar, y hemos estado relativamente cerca. Pero por encima del deseo de ganar queríamos competir a un gran nivel. Llevamos ya dos o tres semanas en las que percibimos que mejoramos. Seguimos teniendo algunos errores que nos llevan a perder partidos, pero cada vez estamos más cerca y evolucionando".

"Hemos ganado dos cuartos y hemos perdido otros dos. Pero los dos que perdimos lo hicimos por muchos puntos, lo que te limita mucho en los otros para poder ganar. Tenemos que evitar estos dientes de sierra tan grandes", dijo el coach catalán.

Plaza repitió su idea de que después de esta mala racha llegará una buena para su equipo. "Estamos muy descontentos de dos partidos, el de Valencia y el de Madrid, donde nos sacaron de la pista, pero pudimos hacer mejores resultados otros días. Esperamos que llegue nuestra racha positiva porque estamos trabajando para ello. El equipo está más cerca", explicó.