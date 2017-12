Dejan Musli: "No entiendo la situación que he vivido en el Unicaja, últimamente Plaza ni hablaba conmigo"

Dejan Musli ya es uno más en el Brose alemán. El pívot serbio se entrenó ayer con sus nuevos compañeros y ya espera su debut en la Liga de Alemania, hoy mismo, a partir de las 20:30 horas, en Bamberg, contra el Science City Jena. El ya exjugador cajista habla por primera vez desde que firmó antes de ayer su desvinculación del equipo de Los Guindos.

¿Qué tal estas primeras horas en Alemania?

Muy bien. Estoy muy contento. No me ha dado tiempo a muchas cosas.

¿Qué le ha dicho Andrea Trinchieri, su nuevo entrenador? ¿Qué rol le tiene reservado en su nuevo equipo?

Me ha dicho que buscaban un pívot grande en el mercado y que por eso me han fichado, para aportar centímetros en la zona.

Siempre había dicho públicamente que no quería abandonar Málaga, pero al final ha hecho las maletas y se ha ido a Alemania. ¿Por qué?

Porque tengo 26 años y quiero estos próximos años jugar. En Málaga esperé y esperé, pero esos minutos nunca llegaban. Por eso he tenido que irme de un lugar en el que yo quería estar.

¿Qué espera Musli de esta etapa en Alemania?

Creo que puedo ser un buen jugador en el baloncesto europeo. El Brose es un gran equipo, el campeón de Alemania. Espero adaptarme rápido a la ciudad, el club y los compañeros, que haya buena química con ellos y poder jugar este primer mes solo la Liga y cuando acabe la primera vuelta de la Euroliga, jugar también ya en Europa.

¿Qué le ha pasado con Joan Plaza? ¿Por qué no ha contado el técnico del Unicaja con usted?

No lo sé. Llevo 3 ó 4 meses así y no sé por qué. Esa pregunta no es para mí, es para Joan. No tengo ningún problema con nadie del club ni con ningún compañero ni tampoco con el entrenador. No sé por qué no jugaba. No entiendo la situación que he vivido. Plaza últimamente ni hablaba conmigo.

¿Qué le dijo el coach cuando se despidió de él?

Solo suerte. Nada más.

A partir de la lesión del año pasado en Krasnodar todo fue a peor. ¿Por qué el mejor pívot de la pasada Eurocup dejó de tener la confianza de su entrenador?

Tampoco lo sé. Volví después de 20 ó 25 días y en esa lesión es un tiempo muy normal para los jugadores de baloncesto. Todas estas preguntas son para el entrenador, no para mí. Yo llegué el primer día de la pretemporada y he trabajado bien. Los pocos minutos que me ha dado he jugado más o menos normal. Pero no he podido casi jugar. Joan es el que debe decir por qué.

¿Está dolido con alguien más del club?

No. He tenido muy buena relación con todo el mundo. Me he despedido de todos. El presidente me dijo que a él no le gusta que yo me vaya fuera del Unicaja, pero que si es lo mejor para mí, que lo entiende. Él sabe más que yo que Joan no quería que jugara y por eso me he ido. Con 26 años mi único deseo es jugar y es la única razón por la que me he ido.

¿Qué le dijeron Nedovic, Milosavljevic, Suárez y compañía cuando les anunció el martes que dejaba Málaga para fichar por el Brose?

Nada en especial. Ellos son jugadores y entienden perfectamente esta situación y saben que irme del equipo es lo mejor para mi carrera. Me han deseado mucha suerte para el futuro y me han dicho que pronto nos veremos en el partido de la Euroliga entre Brose y Unicaja.

La afición siempre le ha apoyado. En las redes sociales han hablado muchos seguidores del club manifestando su malestar por su salida de Málaga ante su situación de no jugar. Ayer ya se despidió de ellos. ¿Quiere a través de La Opinión de Málaga decirles algo más?

Sí, gracias. La pasada temporada fue una de las mejores en mi carrera deportiva logrando un título. He ganado muchos trofeos individuales y de equipo en las categorías inferiores de la selección de mi país, con el Partizán en la Liga Adriática y la Liga de Serbia, en la Euroliga júnior... pero esta Eurocup ha sido muy especial y siempre estaré agradecido al apoyo que la afición de Málaga siempre me dio. A pesar de esta decisión de irme del Unicaja quiero que los aficionados sepan que siempre los llevaré en mi corazón.

El viernes 23 de marzo, Brose-Unicaja en la Euroliga. ¿Deseando que llegue ya ese partido?

No tengo ningún tipo de frustración con el Unicaja ni con nadie del club. Esto es baloncesto. No pienso en ese partido de forma especial, como una revancha ni nada parecido. Voy partido a partido. El primero ya mañana (por hoy).

Suerte, Dejan.

Gracias, amigo.