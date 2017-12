Este Unicaja sí que mola

Los verdes recuperan el balance porsitivo en la clasificación (6-5)

El mejor Unicaja de la temporada finiquitó ayer una situación de cierta urgencia en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza con una victoria tan incontestable como necesaria en el objetivo de buscar una plaza en la próxima edición de la Copa del Rey de Gran Canaria 2018.

Este Unicaja de ayer en la cancha del Tecnyconta sí que mola. El equipo llevaba un par de partidos mostrando una cierta mejoría. Ayer, fue un equipo serio del minuto 1 al 40, con el punto de mira muy afinado en el tiro exterior, con los pívots aportando muchas cosas buenas en ataque, intenso atrás, concentrado los cuatro cuartos, pasándose el balón buscando siempre la mejor opción posible y con hechuras de aspirante a cosas más serias que a estar colista de la Euroliga o con el agua al cuello en la búsqueda de una plaza para el torneo del k.o del próximo febrero.

Ni que decir tiene que los 102 puntos ante el antiguo CAI son el récord de anotación de este curso, en casa o fuera y en Euroliga o en ACB. La verdad es que dio gusto ver jugar al equipo en la capital maña. No era un partido fácil por muchos motivos. Para empezar, porque Zaragoza no suele ser sitio fácil para nadie, también porque la autoestima de los de Plaza no anda por su mejor momento, después de demasiadas derrotas seguidas.

El equipo y su afición necesitaban, desde luego, una alegría como la que vivieron ayer. Los jugadores, para que vean que son mucho mejores de lo que las clasificaciones europea y nacional dicen. Y la «marea verde», para que vuelva a creer en este proyecto que nació el pasado verano lleno de fantásticas expectativas que, por ahora, no han podido enseñarse en la pista nada más que a cuentagotas.

La victoria significa también romper la mala racha de derrotas en los partidos fuera de Málaga. Los verdes no ganaban a domicilio desde el ya lejano 1 de octubre, en la visita a Murcia que abrió la temporada liguera. Ayer, dos meses y pico después de asaltar la cancha del UCAM, los chicos de Plaza volvieron a salir felices de una pista de baloncesto distinta al Martín Carpena. Ojalá sea la primera de muchas victorias más a domicilio.

La clave de la matinal placentera en Zaragoza fue, sin duda, el espectacular acierto del equipo desde la línea de 3. El 7 de 10 en triples que firmó el Unicaja en el primer cuarto hundió al rival y lo dejó ya tocado para el resto del partido. Hasta cinco jugadores cajistas martillearon el aro maño desde la línea de 3, en los primeros 10 minutos: Nedovic (2), Milosavljevic (2), McCallum, Brooks y Alberto Díaz. Semejante festival anotador provocó que en 10 minutitos los de Plaza tuvieran el partido ya roto. El 15-27 fue una losa para el Tecnyconta contra la que ya no tuvo respuesta. Más que nada, porque cada vez que el equipo de Jota Cuspinera quiso acercarse a la barrera psicológica de los 10 puntos de desventaja, se encontró con una respuesta contundente del Unicaja, al que jugar con el viento a favor desde el mismo salto inicial le sentó fabulosamente.

Superioridad aplastante

El partido estaba encarrilado al descanso (35-51) y decidido al llegar el minuto 30 (52-70). La ventaja creció y creció hasta una máxima de 29 arriba, 62-91, mediado el último cuarto. Semejante superioridad no le valió sin embargo a Viny Okouo para tener minutos, 42 días después de su última actuación en Liga. Ignoro si el jugador tiene algún problema físico o ha cometido algún acto de indisciplina contra sus compañeros, contra el cuerpo técnico o en la comunidad de vecinos en la que reside. No lo sé. Los entrenamientos son a puerta cerrada y es imposible saber mucho más de lo que vemos en los partidos y lo que el club informa a través de su departamento de prensa. Como no hay ninguna noticia al respecto, entiendo que Viny estaba ayer para jugar. Pues bien, con 29 arriba en el último cuarto, ni un segundo. Salta a la vista que Plaza no cuenta con él. El problema es que el canterano está en una edad en la que no vale solo con entrenar, también hay que competir. Y el del Congo no compite porque su entrenador no le da ninguna oportunidad. Si no jugó ayer, complicado que juegue en el futuro. Él quiso irse cedido el pasado verano, no le dejaron y ahora parece que aquella decisión no fue la mejor, visto lo visto. También vivió su segundo «banquillazo» consecutivo Dani Díez. Milosavljevic y Waczynski están mejor que él y tres aleros son demasiados para rotar. El madrileño parece también señalado por su técnico desde que la semana pasada dijo en rueda de prensa que a partir de ahora «solo jugarán los mejores»...

A falta de 6 jornadas más para el corte copero, algunos piensan que es un poco pronto para echar cuentas, pero es inevitable hacerlas. Sobre todo para los equipos que, como el Unicaja, están al filo de la navaja en la clasificación. El 6-5 que presenta hoy el equipo verde le da mucho aire al cuadro de Los Guindos en su lucha por mantenerse entre los 8 primeros. El futuro inmediato se mira, desde luego, con más optimismo.

Hoy arranca otra bonita semana. El jueves, el poderoso Khimki ruso en el Carpena. Y el sábado, visita al Iberostar. ¿Dos de dos?