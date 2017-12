"Hemos salido ya de la crisis"

Nemanja Nedovic no ha tenido un arranque de temporada nada regular, al igual que el Unicaja. El serbio, llamado a ser el jugador franquicia de este equipo, ha combinado actuaciones soberbias con algunas mediocres mientras ha estado mermado por las lesiones. Ahora asegura que ni el hombro ni el tobillo son un problema por lo que espera poder ayudar al equipo, que según él ya ha salido de la crisis de juego y resultados.

Una nueva semana muy exigente para el Unicaja, con Khimki en Euroliga y viaje a Tenerife en ACB con la Copa del Rey en juego...

Sí. Khimki en casa, primer partido que vamos a tener que preparar y después viajar a Tenerife. Khimki es uno de los mejores equipos de este año en Europa, están jugando muy bien, tienen el mejor anotador en Europa ahora mismo y va a ser muy difícil, pero nosotros hemos salido de la crisis, hemos jugado los dos últimos partidos bien, nos sentimos bien. Queremos ganar ante nuestra afición.

El equipo compitió bien contra el Baskonia. ¿Qué le falta para ganar un partido de esos complicados en Euroliga?

Creo que hicimos un buen trabajo en Vitoria. Nos costó el mal inicio, pero luego cogimos buen ritmo. En Zaragoza estuvimos bien los 40 minutos y si queremos tener opciones contra Khimki tenemos que estar a tope desde el inicio.

¿Fue el de Zaragoza el mejor partido del año?

Sí. En ese partido hemos anotado mucho y defendimos muy bien, pero también hay que reconocer que aunque Zaragoza es buen equipo no está al nivel de Khimki o Tenerife, los partidos que nos esperan esta semana. Tenemos que olvidar Zaragoza y centrarnos en lo que viene ahora.

Cada vez que se echa la mano al tobillo o al hombro la afición de Málaga tiembla, ¿Está bien ya?

Sí. Ahora está todo bien. Tengo pequeños problemas después de la lesión, pero es normal. Ahora estoy entrenando bien y jugando con normalidad. Estoy jugando mucho en los dos últimos partidos, 27 minutos. Me siento bien.

¿Hay algún plan especial para defender a Shved, la gran estrella del Khimki?

No hemos hablado mucho del tema. Hemos hecho el primer entrenamiento pero creemos que si él nos mete 30 puntos pero conseguimos parar a los demás seguro que ganamos. Tenemos varios entrenamientos antes de preparar el partido, pero no vamos a hacer nada especial. También tuvimos en frente a Gary Neal en Zaragoza y Dragan Milosavljevic hizo un gran trabajo. No estamos preocupados por un solo jugador, estamos preocupados por el equipo en sí.

¿Qué le falta al equipo para salir del último puesto de la Euroliga y cerrar la clasificación para la Copa?

Falta construir y seguir en ese camino. Tenemos que seguir haciendo las cosas buenas que hicimos contra Zaragoza y Baskonia. Eliminar algunos errores que creo que podemos eliminar, pero creo que el equipo tiene confianza, hemos recuperado a Adam Waczysnki que es muy importante para nosotros porque nos faltaba su tiro desde el perímetro. Veo a todo el mundo un poquito más feliz. Entrenamos muy bien y estamos más concentrados. Ahora solo falta ganar.

¿Usted ve también la mejoría de los bases?

Sí, sí. Todo el equipo está dando un paso adelante. Es muy importante porque viene una fase de la temporada vital para nosotros para estar en la Copa.