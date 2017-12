Plaza, sobre reforzar la plantilla: " No queremos tapar el agujero de cualquier manera"

El Unicaja se encuentra buscando en el mercado un jugador de equipo, que venga para "complementar al resto", sin importar posición, rol o cualquier otro condicionante. El Unicaja está en el mercado, pero sin prisas. Fichará sólo cuando esté convencido de que el refuerzo sea eso: un refuerzo. Así, al menos, lo explicó este miércoles al mediodía Joan Plaza, que es partidario de fichar pero que no quiere "tapar el agujero de cualquier manera".



"Hemos de estudiar el mercado. El presidente, el secretario técnico y yo con mi cuerpo técnico, no queremos tapar el agujero de cualquier manera. Y si sale alguien en alguna posición€ Han de ser jugadores que no distorsionen al resto. Que vienen a complementar. Y eso no es fácil. Porque hay jugadores que vienen de ser estrellas en equipos más pequeños. Y otros que vienen a ayudarte a entrenar. No es fácil. Estamos en la línea de no fichar por fichar", explicó el coach verde.



El Unicaja está en mercado y busca la mejor opción posible, pero sin prisas y, tampoco, sin obsesionarse con una posición determinada. "Nos interesa alguien que no nos distorsiones. En este nivel de competitividad nuevo te lleva a tener 12 jugadores más dos. Tenemos 12 más Viny y Mo. El nivel de competitividad es muy alto. Y has de prever cuándo puedas tener lesiones. A alguien que venga sólo a entrenar. O jugar en Euroliga. O solo ACB. Si lo hace bien se le puede renovar. No hay una€ Somos consecuentes con lo que hicimos en verano. Con todas las dificultades. Que fichamos a un jugador que no es ni la primera ni la segunda ni la tercera opción. Es una explicación que quien quiera entrenar que la tenga", resumió Plaza, que no entiende que sólo se planteen cuestiones sobre jugadores que no tengan ahora minutos.



Al ser cuestionado sobre los dos "banquillazos" a Dani Díez, el entrenador verde espetó: "Zeljko (Obradovic) juega con siete y nosotros dejamos de jugar y de rotar, nos acordamos por qué no ha jugado el número 12. Has de cerrar roles en algunas circunstancias. Lo que hay que hacer, ante la situación de no jugar, es o me rindo o trabajo como un auténtico cabrón. Llegando antes, cuidándome, quedándome después€ Es una competición muy cerrada, los jugadores han de asumir el rol del equipo. El carácter de los que no estén jugando debe ser€ Ahora es Dani y Viny. O Mo. Antes era Dragan".





El Unicaja, con la problemática añadida de la ausencia del entreno del miércoles de Dragan Milosavljevic, que está resolviendo temas burocráticos en Belgrado, se mide este jueves al potenteruso. "Allí hemos tenido algunos malagueños. Es un equipo bien entrenado por. Con gente con mucho talento. No sé si es el más caro de la Euroliga, pero está allí", dijo respecto a"Es un jugador completísimo, capaz de postear, de tirar, de jugar uno contra uno a izquierda y derecha, muy vertical. Puede cambiar de jugador. Son disciplinados, muy físicos. Juegan por encima del aro. Tienen alguna baja y la suplen por su atleticismo. Es gente que juega como decía Manel Comas en el segundo piso. Tienen un gran criterio ofensivo. Es su manera de jugar. Te distorsiona atrás, cambiando siempre. Y te penalizan. Tenemos experiencia en esto.laza replicó hablando de que se trata de un Top 16. "Estamos jugando el Top 16, el Unicaja ha de mirarlo y ver en qué puesto se ha quedado en las temporadas en las que lo ha disputado. ¿Que podíamos haber competido mejor en, que perdimos por 4 eny que pudimos haber ganado aquí a? Pues son detalles que corresponden a muchos ceros y a la experiencia de Euroliga de la pasada temporada. Queremos ir a más. Nos vemos cerca de varios equipos. Excepto dos partidos muy malos, conVamos empatado con los 4 últimos. Estamos a dos partidos del Real Madrid. Estamos empatados con el SuperValencia.No nos vemos muy lejos si competimos todos como lo hemos hecho. ¿Contra quién no puedes perder? Barcelona perdió con Estrella Roja en casa. Es muy difícil, una Liga muy competida. Estamos en una línea ascendente. Sin obsesionarnos".sobre la que Plaza se ha posicionado desde el primer momento, siendo, además, muy crítico. "Me he mojado desde el día 1. Es una situación inadmisible, a ojos hasta de algunos dirigentes. Hay ocasiones que puedes regir un club o un periódico, pero hay gente que quizá tú no puedas controlar. Si lo firman, estaré con ellos. Es una situación que no puede permitirse una ciudad como Málaga.Hay muchas más cosas implícitas. Estamos invitando a niños que no jueguen a baloncesto y no hagan deporte. Es bueno también para Málaga como región.. Y que los que se han equivocado que no se les caigan los anillos por disculparse", deseó Joan Plaza, el entrenador del Unicaja.