Plaza responde a Musli: "Antes de irse, estuve haciendo tiro 20 minutos con él"

Joan Plaza habló este miércoles al mediodía sobre la marcha de Dejan Musli. El entrenador del Unicaja no contaba con el serbio desde este verano y sólo le ha dado minutos, a cuentagotas, en Euroliga. Su marcha libera al equipo de un problema, ya que Musli no estaba contento en Málaga. De hecho, en una entrevista a La Opinión, el serbio afirmó que hacía tiempo que ni se hablaba con el entrenador y que no entendía qué había sucedido en su relación.

Plaza contestó a Musli y replicó que hace unos días estuvieron haciendo tiro juntos "durante 20 minutos". "Que diga lo que sea. La semana anterior estuvimos tirando 20 minutos y yo, no mis ayudantes, le pasaba el balón. Cuando un jugador no juega está enfadado. Es normal. En el fútbol, en la plantilla de 25 hay 11 que no juegan. Es lógico que el que no juega, que el que se quiera ir a jugar más, es lícito. No hay nada. Él jugará allí y lo hará al máximo nivel y se lo deseo la mejor de las suertes. Y seguro que en ese margen, pues pensará que nos hemos equivocado", explicó Plaza.

Al seguir cuestiónandole por sus palabras en La Opinión, Plaza dijo: "No sé lo que él ha dicho. Es una decisión que se ha tomado. Todo viene del verano. Cuando yo planteo quién me gustaría seguir o no, pero hay temas contractuales, cuestiones de entrenamientos, temas que se os escapan... No queremos echarnos arena en los ojos y queremos ser coherentes. No se puede estar en misa y repicando. ¿Queremos que los de la cantera jueguen y queremos ganar? No se puede jugar al póker y a la baraja española al mismo tiempo. Los que somos responsables en este club y los que habláis no podéis picar a dos manos. Esto no va así. Las circunstancias te van llevando a un camino, y de forma consensuada, aunque hay gente que no diga la verdad. Nos hemos sentado y hablado con la gente del club y del cuerpo técnico. ¿Nos equivocamos? Por supuesto... Pero las cosas se hacen por el bien del equipo. Unos jugarán y otros no. Tomamos una decisión y apechugo con ella. Es la profesionalidad llevada al quinto elemento.

Musli, en una entrevista a La Opinión esta pasada semana, afirmó que su situación en Málaga y con Plaza era ya insostenible: "Llevo 3 ó 4 meses así y no sé por qué. No tengo ningún problema con nadie del club ni con ningún compañero ni tampoco con el entrenador. No sé por qué no jugaba. No entiendo la situación que he vivido. Plaza últimamente ni hablaba conmigo".