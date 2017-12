En el camino correcto

Después del partido «redondo» que hizo el Unicaja el domingo en Zaragoza podemos decir que el equipo está en el buen camino. 8 jugadores con dobles dígitos en valoración, buenos porcentajes de tiro, 16 triples, 37 rebotes, ¡20! asistencias, 9 pérdidas, 120 valoración de equipo? ¡Partidazo! A pesar de los problemas de esta semana con el permiso de trabajo de Milosavljevic, la solución al «caso Musli» añadida a la reducción en las rotaciones parece han dado solidez al grupo. Ahora es tiempo de continuar con las buenas sensaciones.

Evidentemente no se le va a pedir al equipo que gane al Khimki sí o sí, un equipo hecho a base de talonario, que juega una Liga doméstica mas débil que la española y permite mayores rotaciones de jugadores. Lo que sí se le pide es que compita sí o sí. En este sentido el equipo está en el buen camino. La vuelta a Málaga de la Euroliga tras el buen partido en Vitoria y la confirmación de Zaragoza con un rival de primer nivel hacen de hoy una ocasión de oro para ir al básket a disfrutar de la recuperación de la alegría ofensiva del equipo.

Jugadores como Waczynski (11/14 en tiros de tres puntos en los últimos 2 partidos), Nedovic (15 puntos y 6,5 asistencias en los dos últimos), Brooks (10 puntos y 6 rebotes) o McCallum (11 puntos y 4 asistencias) tendrán la motivación de repetir actuaciones frente a su afición.

Pensando en el partido de hoy



La dirección de los bases y los bloqueos para liberar defensas a los anotadores se presenta como asuntos fundamentales en este encuentro. La defensa sobre Shved (21 puntos y 5 asistencias de media) no tanto para que no anote -que lo hará- sino para que no lo haga con facilidad y no cree juego para sus compañeros. La mejora en los % de tiro de 3 puntos (50% últimos 2 partidos anotando 15 tiros de media) hará que el equipo defienda aún mas fuerte de lo que suele hacer. Dejarse llevar por el buen estado de forma cuando juegas en casa puede ser una gran motivación para que se pueda hacer un gran partido ante un gran rival.

Khimki Moscú



Sin duda alguna, uno de los atractivos de este Khimki es la dirección del laureado Bartzokas. Tras su mala experiencia en Barcelona llega a Moscú para dirigir a otro aspirante a Final Four. Parece que los cambios de aires le han sentado bien y tiene al equipo muy bien clasificado, le ha ganado a todos los equipos españoles a los que se ha enfrentado este año y le quedan Málaga y Barcelona. Buena defensa suele ser el signo de identidad de los equipos de Bartzokas, aunque cuando tienes anotadores puros a veces es difícil. Él lo está consiguiendo y con 79 puntos encajados de media se encuentra en la zona noble en este apartado estadístico. Quitando a Shved destacan Anderson (13 pts, 4 reb y 31% T3p), el ex del Unicaja Stefan Markovic (7 pts, 4 asis y 40% T3p) y Malcolm (8 pts y 5 reb) que ante la baja de Robinson -que estaba liderando su juego interior antes de lesionarse- cobra mucho mas protagonismo. Ojo que Marko Todorovic está entrando en rotación últimamente y es un jugador muy peligroso. Coincidiendo con la crisis baloncestística instaurada en la ciudad por las denuncias a nuestros clubes de cantera por los «molestos» botes de balones, este Unicaja quiere hacer todo el ruido posible esta noche en el Carpena batiendo al todopoderoso Khimki ruso.