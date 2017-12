Plaza, tras ganar al Khimki: "Estamos alcanzando la madurez"

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, explicó tras ganarle al Khimki y romper una racha de cinco derrotas consecutivas en Euroliga que el equipo está alcanzando la madurez y que está muy contento del trabajo en defensa y de la mejoría en ataque. "Estamos contentos por la victoria. Ganar a un equipo con ese grado de eficacia tiene muco mérito. El equipo sigue creyendo en lo que está haciendo y nos divertimos ofensivamente, estamos en dinámica muy positiva y en la segunda parte hemos empeorado sus porcentajes y su calidad en el tiro. Hubo pocas pérdidas, el doble de recuperaciones, muchas asistencias y logramos hacer el campo muy grande. Ha sido una merecida victoria y vamos a más, que es lo que queremos. Hay que olvidar esto y pensar en Tenerife", explicó Plaza en una primera visión del partido.

El Unicaja ha mejorao, especialmente, en ataque. Comenzó la jornada siendo el peor ataque de la Euroliga y le ha metido 93 puntos al Khimki. El entrenador sabe los motivos por los que ahora esta "anotando más". "Ya el año pasado jugamos a números muy altos ofensivos. El motivo principal ahora es que hemos bajado el culo detrás y eso genera contragolpes. Hemos metido una quincena de puntos al contragolpe. Hemos encontrado más jugadores en el perímetro. Y dentro estamos encontrando esos pases que el primer día no encuentras. El equipo va adquiriendo una madurez. Ellos han metido 84 puntos y la mayoría estaban punteados, rotados, con criterio. Hemos incrementado la producción en contragolpe", dijo.

Y prosiguió hablando del partido y del buen momento verde. "Ellos han estado muy acertados, tenían ganas de ganar aquí. El equipo merecía ganar, ya desde hace semanas. El partido ante CSKA o Panathinaikos lo pudimos haber sacado. Estábamos cerca. Ahora se ha plasmado en victoria. Lo único que quiero es que dos y dos sean casi cuatro. El criterio de trabajo es aceptado por los jugadores y la gente de Málaga, el club y los chicos merecían un partido así".

Quiso restar trascendencia al hecho de haber sido colista las últimas semanas en Euroliga. "Vas último y vas último, aunque estés empatado con otros cuatro. Y eso pues parece algo grave y es lógico que lo parezca en el exterior. Dentro del equipo sabíamos que no lo era". Y al ser cuestionado por Adam Waczynski bromeó: "Waczynski ha encontrado una bruja que le ha dado unos polvos mágicos". "Adam ha entendido que tiene que estar a tope metal y físicamente. El otro día hubo entreno voluntario y vinieron nueve. Está en buena diámica, en confianza. Es más completo ahora. El mérito es de él y del equipo. Es muy profesional y está en su mejor momento físico".

Georgios Bartzokas, entrenador del Khimki

El técnico del Khimki, Georgios Bartzokas, explicó que vio un "partido muy interesante", destacando los "ataques". "En defensa estoy preocupado. Sólo hemos hecho cuatro faltas en los últimos 20 minutos. Dentro de la pintura ellos tuvieron un gran porcentaje. El momento clave y crucial fue con tres arriba dejarnos ir. Les dejamos irse arriba". Y criticó la técnica sufrida en la recta final. "El joven árbitro belga me pita una falta técnica sin previo aviso, sólo pedía falta en ataque, y me ha pitado una técnica sin aviso. Estamos en gran tensión y eso no puede pasar".