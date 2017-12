Plaza: "El equipo peleará hasta el último partido por la Copa"

Joan Plaza explicó tras la derrota del Unicaja en la pista del Iberostar Tenerife por 81-77 que a sus hombres les faltó "chispa" y que llegaron "medio segundo tarde", al tiempo que explicó que el Unicaja peleará "hasta el último partido por colarse en la Copa del Rey", de donde le sacó este sábado por la noche el equipo insular con su victoria en tierras canarias.

"Lo primero que presupongo es que el partido, desde fuera, se ha visto competido e intenso por los dos lados. Creo que el hecho de que cada equipo haya ganado dos cuartos es significativo del nivel de igualdad del partido. Sin ver el partido otra vez, yo creo que nos pesa mucho las cinco pérdidas de diferencia que hemos tenido contra Tenerife. Sobre todo algunas en primera línea de pase. Entonces esas primeras líneas de pase son muy peligrosas porque sencillamente es un contraataque. Perder un balón en primera línea es complicado. Luego es evidente que nos podemos acordar de algunos tiros libres de más, el porcentaje es lo único distinto más allá de los balones perdidos. Entonces la igualdad ha sido ésta y los pequeños detalles lo han definido", comentó el entrenador verde.

Plaza explicó que a sus jugadores les faltó "chispa" para poder competir de igual a igual. "Creo honestamente, y la gente que me conoce sabe que nunca hablo de estas cosas, que hoy daba la sensación de que llegábamos medio segundo tarde o media décima tarde a casi todo: la defensa, a puntear un tiro, a recuperar un rebote... pero en cualquier caso, el equipo ha competido y no se ha rendido, incluso en momentos que parecía que el partido ya estaba resuelto hemos sido capaces de seguir trabajando defensivamente, de recuperar balones y de tener incluso un balón, el triple de Carlos, que podía haber sido definitivo en caso de entrar. Pero esos pequeños detalles en los tiros libres, en los balones perdidos, en un día en el que no hemos tenido buenos porcentajes algunos de nuestros mejores tiradores, pues no ha pesado demasiado como para ganar. Felicitar a Tenerife, por supuesto y desearle lo mejor", señaló.

El Unicaja pierde la octava plaza liguera, por lo que ahora no está ya en puestos de Copa del Rey. "A medida que se acerca el final, sólo quedan cinco jornadas muy duras, contra equipos de los de arriba, y nosotros llevamos varios días sin jugar en ACB en casa, la siguiente jornada es otra vez fuera contra Bilbao. El calendario es el que es y asumiendo que hay uno o dos partidos que nos exigíamos haber ganado, pues estamos donde estamos y vamos a pelearlo. El equipo se ve capaz de competir hasta el último partido para colarse en la Copa del Rey", explicó.

Siguió hablando del partido, de los dientes de sierra del equipo malagueño. "Nosotros nos recuperamos, pero no podemos jugar con el chicle de esa manera. Hemos de ser más equilibrado y ver cuándo se generan los parciales y cuándo no. Es evidente que al jugar con un equipo de nivel y calidad y con ganas de ganar, sobre todo en casa, lo que no puedes dar es tú pie a que te generen esos parciales, permitiendo alguna segunda opción en el rebote ofensivo, que en la segunda parte ha sido escandaloso, y generas estas opciones y parciales con algunos tiros arriesgados un poco fuera de rango. Esas cosas son evitables y las hemos de evitar. Luego el equipo ha demostrado que es capaz de recuperar 10 y hasta 20 puntos, como ha hecho esta temporada. Hemos estado espesos anotando desde fuera".

Respecto a actuaciones individuales y jugadores del rival, Plaza confesó que él se guía más por lo que haga su equipo y no está tan pendiente de los jugadores rivales. "Mi nivel de scout es muy bajo. Es evidente que trabajamos cómo juegan los rivales. Cuando un jugador se muestra caliente, vertical o anotador, como es el caso de White, pues es lógico que lo mantengas. Pero no es algo que nos desubique. No estamos pendientes de quién es el titular. Hemos de ser un equipo que ejecute sus cosas bien y hoy no hemos llegado a hacer suficientemente bien para hacer un break, un roto en el marcado y podernos ir y al final, si llegas al último minuto punto arriba o abajo, tienes las de ganar o perder. ¿Ha merecido Tenerife ganar? Es probable que de esos pequeños detalles sea cierto. Los dos lo hemos merecido. Y has de mirarte el ombligo y ver en qué momento tú has dado pie. La actitud ha sido buena, nos ha faltado chispa a nivel de equipo y la capacidad de aprovechar los detalles que hoy no hemos sido capaces", finalizó.