Plaza: "Llevamos una línea ascendente"

Joan Plaza no se mostró especialmente contento con la victoria de su Unicaja sobre el Barcelona en sala de prensa, sobre todo porque ya tiene la mente puesta en el partido contra el Milan del próximo viernes, pero sí ensalzó el buen hacer de sus jugadores y algunas de las claves del partido contra los azulgrana.

"Estamos contentos por ganar, porque llevamos una serie de partidos, incluso en algunos que hemos perdido, donde llevamos una línea ascendente. Creo que después de ganar tres cuartos y tener buenos porcentajes en tiros de dos y de tres, hemos sido capaces de ir asimilándolo. Ellos estaban muy acertados del tiro de tres, y cuando hemos sido capaces de puntear los tiros y persistir, es cuando hemos empezado a decantar el partido. El hecho de que haya varios jugadores por encima de los diez puntos, alguno como James Augustine con dobles figuras, y jugadores más anónimos que han contribuido en recuperaciones, creo que ayudado a hacer un gran partido. También el hecho de que hayamos coincidido con este nivel nos ha hecho que metamos 25 puntos en contraataque. Sabíamos de la necesidad que podía tener el Barcelona, pero eso es un arma de doble filo para cualquier equipo, porque nosotros sabíamos que podíamos ganar. Hemos salido serios. Pero hemos parado el ímpetu del Barcelona. Contento por ganar pero a seguir, porque en 36 horas tenemos otro partido y hay que pasar página esta misma noche", apuntó en un primer análisis el coach cajista.

Sobre la clave del partido, Plaza no lo dudó. "Creo que ha habido una labor de erosión. Heurtel estaba anotando con mucha facilidad, consiguiendo tiros cercanos, y todo esto al final les ha costado más. Hemos mantenido el tono defensivo. Hemos ajustado muy bien la defensa y hemos mejorado el rebote".

Con este triunfo, el Unicaja mejora en la clasificación. "Nosotros encadenamos un par de partidos perdidos seguidos, uno razonablemente de perder como el del CSKA, aunque estuvimos muy cerca para ganar el partido. Y a continuación perdimos de uno contra el Zalguiris. Ahora queremos ganar dos o tres partidos para estar en el meollo, para estar en el ajo. Queremos ser sólidos en casa, ser capaces de ganar antes de este miniparón, porque luego hay más dificultad. Hicimos dos malos partidos con Madrid y Valencia, pero aún sabiendo que Milan tiene un gran equipo, queremos ganarles en nuestra casa", dijo sobre el próximo compromiso, que será este viernes a las 20.45 en el Martín Carpena.

Plaza, como catalán, también fue cuestionado por la situación que se está viviendo estos días en su tierra, y sobre todo, por la llamada para que la afición acudiera de amarillo al partido. "Mientras nadie ofenda a nadie, me parece bien. Yo lo que no quiero es que nadie se cuele en mi casa, pero que me dejen hacer en mi casa lo que quiera. Yo creo que la sociedad catalana es tolerante a más no poder y es cierto que estamos en una montaña rusa de emociones, pero esta es una ciudad y una región brutal. Y a tolerancia no nos ha de ganar nadie en España ni en Europa. Esta es un amalgama de civilizaciones española, europea y mundial. Nunca ha habido un problema entre nosotros y a buen seguro que después de este pequeño terremoto todo va a acabar tranquilizándose y seguiremos creciendo", dijo Plaza.