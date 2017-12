Semana de Euroliga

Ya estamos en Navidad y con los turrones sigue la Euroliga al rojo vivo. Dos partidos esta semana, hoy a Barcelona y el viernes el Armani Milán en Málaga. Esto de las Navidades para los profesionales del deporte es curioso, mientras los «mortales» estamos pendientes de compras, adornos, comidas y cenas los «dioses del deporte» preparan sus partidos como si no fuese con ellos esta historia. Qué mejor manera de abstraernos de los preparativos de cenas y comidas con los «cuñaos» que viendo basket del bueno. Esta tarde duelo de eternos del baloncesto español: Barcelona vs Unicaja. Unas tapitas regadas por un buen vino y a ver el partido; el viernes 22 al Carpena, contra el Armani Milán. Mis «cuñaos» son futboleros y como el sábado es el «Clásico» tengo que estar preparado para contrarrestares con mi doble sesión de Euroliga.

El «Clásico» es de fácil pronóstico, tan simple como que no lo hay. La motivación es tal que da igual lo que hayas hecho hasta ese día, cómo estés, cuantos puntos haya de diferencia. Ésta te lleva a correr más rápido, saltar más alto y a rematar más balones imposibles. Jugar en el Palau Blaugrana es motivante. Cuando sales a calentar se oye el eco del bote del balón, no hay aficionados, se respira un entorno de finales, de días grandes, grandes actuaciones. No es un pabellón moderno como el Carpena. Los vestuarios son pequeños pero cómodos, pero cuando miras arriba y ves las banderas con los títulos europeos y nacionales, ves camisetas retiradas como la Epi, que fue un histórico del basket español, medalla de plata en Los Ángeles 84. Aquí dan ganas de jugar y dar el máximo. Da igual que pasó ayer, hoy toca el Barca, día grande.

Duelos directos



Alberto/McCallum vs Heurtel/Pressey. Parece que el buen estado de forma de Heurtel (10 pts 6 asis) podría desequilibrar pero si anota demasiado el equipo no suele ganar. Jugando en casa, con la irregularidad de Pressey, creo que los bases verdes pueden equilibrar la balanza. Están haciendo jugar a Rivas de base los últimos partidos, esto añade incertidumbre al puesto de base. Aquí está la clave del partido.

Rivas/Navarro/Koponen vs Nedovic/Salin. Su jugador mas en forma es Navarro aunque parezca mentira. Generación del 80 y miles de batallas en sus manos, flojo en defensa pero muy peligroso en ataque. Nedovic (13 pts y 5 asis) es mejor que los contrarios pero debe estar listo para crear y sacar buenas ventajas para compañeros.

Sanders/Hanga vs Milosavljevic/Waczynski/Díez. Muy equilibrado este puesto, quitando el poderío en el poste bajo de Sanders (10 pts y 4 reb) diría que 50% para cada equipo. Waczynski está en racha (70% T3p últimos 2 partidos) y Dani Díez hizo un gran final ante el Khimki. Hanga es el más versátil pero no termina de arrancar.

Moerman/Claver vs Suárez/Brooks. Choca ver a Vezenkov tan fuera de las rotaciones pero esto es largo y todo puede cambiar. Tengo debilidad por Suárez y Brooks, por saber estar y talento, por lo que creo Unicaja tiene ventaja.

Seraphin/Tomic/Oriola vs Shermadini/Augustine/Viny. El más regular de todos es Augustine con diferencia (9 pts, 6 reb y14 val), aunque Seraphin (13 pts, 5 reb y 13 val) está teniendo grandes actuaciones. No veo muchos minutos en pista a Tomic y Shermadini aunque cuando salga uno el otro saldrá a defenderle. Ojo con Oriola que, aunque no esté al nivel de Valencia, puede ganar partidos. Creo será partido de small ball.

FC Barcelona



Teniendo de principal dirigente deportivo a Nacho Rodríguez sólo queda levantarse y quitarse el sombrero. Malagueño, internacional, histórico con la camiseta verde, blaugrana y española. Ha cambiado el equipo de arriba abajo de ahí (por ahora) la irregularidad en resultados. El fichaje del entrenador, todo un acierto. A partir de enero será un rival temible en todas las canchas. ¡Suerte en enero, Nacho!