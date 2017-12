Plaza: "Nos hemos merecido el triunfo"

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, se ha mostrado muy feliz por conseguir otro triunfo más para su equipo en Euroliga, el tercero consecutivo, ante un rival directo como Armani Milán. "Una vez más, cuando ganas en Euroliga, en casa y después de haber ganado, queríamos consolidar lo que habíamos hecho hace menos de 48 horas en Barcelona. Cuando se logra todo eso la sensación es de estar muy feliz por el club, por los socios y por los jugadores. Se confirma que estamos en línea ascendente. Hoy se podía notar el cansancio, lo que ha conllevado malos porcentajes de tiro, pero lo hemos compensado con otras cosas".

El catalán ha analizado el partido y ha querido felicitar especialmente a Alberto Díaz, autor del triple decisivo que ha permitido al Unicaja tomar la ventaja definitiva en el marcador. "Ellos se fueron al descanso con más de un 60% de acierto. Han jugado a eso, a su acierto desde el perímetro. Nosotros hemos compensado y hemos dejado a sus pívots en ocho puntos. Hemos conseguido meter más de 20 puntos al contraataque, nos hemos merecido la victoria. Me alegro por el grupo. Soy muy poco de hablar de jugadores franquicia, pero sobre todo me alegro por Alberto y ese tiro que ha metido y que falló en Tenerife. Va teniendo la madurez de asumir esos tiros. Esperemos seguir así después de dos días de fiesta".

Además, Plaza ha valorado el hecho de que el Unicaja vuelva a estar metido en la pelea por estar entre los ocho primeros tras encadenar tres triunfos consecutivos en Euroliga. "Las rachas existen. El equipo pone la cabeza, baja el culo y es capaz de apretar. La diferencia está en esos dos malditos partidos de los que aprendimos tanto (Brose y Zalgiris). Otros equipos con mayor experiencia y presupuesto pueden mirar con espectativas pero nosotros tenemos que ir con los pies en el suelo. Ojalá seamos capaces de seguir esta dinámica, también en ACB. No soy yo de hacer números".

Cuestionado por el rol de Augustine, cada vez más importante en el equipo, Plaza ha contestado: "No me pongo medallas, le fichamos como club, pero sabía que James nos iba a ayudar la hostia. Lo tenía clarísimo. Os invito a que comparéis estadísticas con las que manejaba en otros equipos, está mejorando con su edad sus porcentajes. Su margen es aún mayor. Hoy ha estado un punto más cansado, no solo en lo físico. Por eso ha aparecido Brooks, con puntos, rebotes y defensa. Con los porcentajes tan malos que hemos tenido era difícil ganar, pero lo hemos suplido al jugar como equipo, pasándonos el balón, con robos y defensa. Es un componente de todo, pero el día que James firmó estuve a punto de abrir una botella de cava, espero que no nos lo quiten", ha finalizado el catalán.