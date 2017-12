Semana ilusionante

Me froto los ojos porque el sábado es el clásico y como Unicaja gane esta noche mi «cuñao» me va a aguantar todo el partido hablando de básket en la cena de Nochebuena. Sería maravilloso que, mientras Messi y Ronaldo se pelean en el campo, yo le coma la oreja con el partidazo de «Nedo», la solidez de Augustine y los arrestos de Alberto. ¡Por favor, no la caguemos ahora! Doble jornada de Euroliga y victoria en el Palau en el primer partido. Segundo envite de la semana en casa contra el Armani Milán. Es verdad que el equipo perdió en Tenerife pero en Europa van dos seguidas, y jugando alegre, con dos jugadores dominando el juego con solidez, cada uno a lo suyo. Uno con su magia (qué maravilla ver jugar a Nedovic) y otro con su fuerza y esfuerzo continuado en cancha, don James Augustine.

Ahora, por favor, no pensemos que viene el último y podremos ganar con solvencia. Primero, ya no van últimos; y segundo, ganaron el último al quizás equipo más en forma de la Euroliga, un Baskonia que siempre compite y sabe lo que es ganar en canchas difíciles. Y no hay que ganar sí o sí al Milán.. no, no. Lo único que hay que hacer es seguir jugando con solidez, que el equipo se siga manteniendo cómodo y que la conexión con el aficionado de Málaga siga activa al 100%. Viernes víspera de Nochebuena, día de sorteo de Lotería de Navidad, el premio gordo: dos victorias en tres días.



Para ganar hoy

Con 48 horas para preparar el partido, yo tendría un plan de partido bastante simple. Básicamente, continuar con el partido mental de Barcelona. Intentar que los jugadores estén mentalmente al mismo nivel que hace dos días. La defensa del P&R central: Theodore, Goudelock y Jerrells (39 puntos y 10 asistencias entre los tres de media). Sin volverse loco, intentando que no produzcan en demasía desde la cabecera en esta situación de juego. Si la defensa del P&R funciona está claro que las situaciones de 1x1 serán la clave el choque. Si aguantamos los emparejamientos podremos rebotear bien y salir a la transición ofensiva con alegría y solvencia. Jugar con la emotividad del buen estado de forma y conectar con la grada. Si el jugador disfruta, el aficionado lo hace más, pero si lo hacen en común la mezcla se hace explosiva y la victoria se queda en casa.



Ax Armani Exchange Olimpia Milan

Es un superequipo con presupuesto para luchar por los puestos de play off sin duda alguna. Muchos jugadores nuevos y grandísimo entrenador que necesitará tiempo de acople. Van buscando y encontrando roles para los jugadores: esperemos que no sea día de solidez en su juego.

Seis jugadores con dobles dígitos de valoración. Por dentro, Tarczewski les da solidez (7 pts, 7 reb y 12 val) que sumado al físico de sus jugadores interiores da respeto. Por fuera Theodore, Goudelock, Kalnietis y Micov en ataque. Pero los que más me preocupan son Jerrells, que es un mago del P&R y 1x1 (13 pts, 3 asis y 40% T3p) y Gudaitis (11 pts, 6 reb, 15 val y 70% T2p), que es un «cinco» muy interior, que saliendo del banquillo es el más productivo del equipo. Y como es doble jornada de Euroliga y el Unicaja lleva una victoria al que me diga que «no» ganamos este partido yo le respondo: «No ni na». ¡Feliz Navidad!