Plaza: "El equipo es consciente de la importancia de estos días que se avecinan"

Joan Plaza ha hablado este mediodía en el Martín Carpena, antes de que la expedición cajista parta en vuelo chárter camino de Tel Aviv, para disputar este jueves la última jornada de la primera vuelta de la Euroliga, cita previa al partido importantísimo de Liga Endesa del sábado en la pista del RETAbet Bilbao. El catalán está contento con la actitud de sus jugadores tras las minivacaciones navideñas.

"Tenía un poco de miedo ciertamente después de este parón de 2 días de cómo vendría los jugadores, pero entrenaron muy bien, sobre todo el primer día. El martes también hicimos un buen entreno, a pesar de que llevábamos poco tiempo de descanso respecto al entrenamiento anterior, pero trabajaron bien. Percibo que son conscientes de la importancia de estos próximos días que se nos avecinan", apuntó.

Plaza es consciente del reto complicado de tratar de ganar en Tel Aviv al potente equipo macabeo. "El Maccabi es un rival muy duro en su casa. Yo creo que la lectura más cercana es hacer la lectura del partido de Milán, en cuanto que son equipos con muchos jugones, con gente con una verticalidad absoluta como Pierre Jackson, con mucho físico debajo del aro, muy atléticos, que juegan una defensa muy bien compuesta. Es un equipo que va con 8-6 y que especialmente en su casa han ganado a rivales importantes que seguro que van a estar en Final Four. Nos centramos más en que nosotros lleguemos bien y mantengamos el tono de las últimas semanas, que no nos vengamos abajo o en no tener ningún tipo de parcial en contra. Vamos a jugar en un lugar tan emblemático como es La Mano de Elías. Tenemos una cierta experiencia jugando partidos fuera y también jugando allí en Israel. Sabemos lo que nos espera. Tenemos que estar bien metidos de inicio, ellos van a jugar mucho uno contra uno, muchos tiros abiertos y si cogen rachas sabemos que son muy peligrosos, por lo que tenemos que estar muy serios y no podemos empezar en plan diésel este partido de Tel Aviv. Nuestro reto es hacer un buen partido en Tel Aviv porque para preparar bien el partido del sábado en Bilbao lo mejor es hacerlo bien contra el Maccabi y llegar lo mejor que podamos el sábado al partido de Bilbao", aseveró.

El Unicaja tendrá ante el Maccabi la baja importante de su alero serbio Dragan Milosavljevic, con una lesión muscular. Plaza lamenta su ausencia. "Ni él sabe cuándo se produjo su lesión. Cuando acabo el partido contra el Milán no nos dijo nada de ninguna dolencia y al día siguiente se dio cuenta. Por sus características, él podía defender a todos los jugadores perimetrales del Maccabi, pero activaremos a Soluade e intentaremos ser capaces de dar entre todos el tono que nos da él, que nos ofrece muchos intangibles ya no solo porque defiende muy bien, sino porque puede jugar de "3" poniendo el balón en el suelo, porque él tiene rachas también y es un jugador muy importante en ataque, porque nos puede ayudar en el rebote... Tendrán que dar un paso adelante Dani Díez, Adam Waczynski y Morayo Soluade. No contamos tampoco con que esté el sábado. Él tiene ganas de estar en Bilbao, pero francamente lo que me dicen no invita a pensar en que pueda estar", explicó.

Plaza sabe que el partido de Israel llega en un buen momento. "Nos motiva alargar esta pequeña racha que tenemos. Cada vez somos más equipo. La sensación que yo percibo es que cada vez se lo pasan mejor jugando, que la conexión es mayor, que somos más estables en rebotes, recuperaciones, reduciendo el número de pérdidas... El Maccabi, por sí mismo, ya es un rival importante. Jugar en esa cancha es todo un privilegio, pero la Euroliga estamos viendo cómo va. Lo que debemos recordar a la gente es que jugar lo que estamos jugando, al nivel de lo que puede ser una Champions en fútbol, es un privilegio. Se está dando un espectáculo muy bonito y los partidos son muy igualados. Excepto los fatídicos que hemos hablado ante Brose y Zalgiris, los demás han sido todos muy bonitos, ganando o perdiendo. Nos gustaría mirar para arriba, pero tenemos los pies demasiado en el suelo para creer cosas mayores. Queremos cerrar la prima vuelta acercándonos un poco más a los 8 primeros. Acabar la primera vuelta con un 7-8 estaría dentro de los cálculos que teníamos", aseguró el coach verde.

Estas fiestas navideñas están cargadas de partidos, algo que a Plaza le preocupa. "No acabo de entender que tengamos que jugar el 2 el 4 y el 6 de enero, pero para eso están los jefes, que seguro que lo fiscalizan. No lo entiendo. Hay un partido aplazado desde la primera jornada de Liga sin jugarse todavía. Si ACB, Euroliga, FIBA y las federaciones todos miran para su lado, esto va a explotar de alguna mala manera. Y eso es lo peor que nos puede pasar. No entiendo que juguemos el día 6 habiendo jugado el 2 y el 4. ¿Por qué no jugamos el 7? ¿O el lunes, excepcionalmente? Como el calendario no lo decido yo y los jefes están por encima, nos centraremos en llegar lo mejor posible. Vamos a no llorar, son preguntas para nuestros jefes. Yo quiero que el equipo llegue bien, pero la gente tiene que entender que tenemos dos piernas, dos brazos, una cabeza, un culo y somos terrestres. Somos humanos, no máquinas", aseguró.