Sigue el Bilbao Basket - Unicaja

Con el subidón provocado por el triunfo en la pista del Maccabi en Tel Aviv, uno de los epicentros del baloncesto continental, el Unicaja afronta su segunda cita en 48 horas, tras un largo viaje de más de 3.500 kilómetros, en su último partido de este 2017 en el que hay en juego otro pedacito de billete para la Copa del Rey de Las Palmas 2018.

En un escenario distinto, ante un rival muy diferente y sin el glamour de la Euroliga, con el lógico cansancio acumulado, los hombres de Joan Plaza viven hoy un verdadero examen. Más importante aún que el del jueves en Tierra Santa. Porque el Top 8 de la Euroliga supone un examen para subir nota y alcanzar ya el sobresaliente. Pero estar o no en la Copa del Rey no admite discusión, es una tarea que el equipo debe tener ya bien aprendida y no habría perdón posible en caso de quedarse fuera.

A partir de las 19.30 horas, Rafael Molina Guerra resumirá aquí el partido cuarto a cuarto.