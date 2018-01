La Copa pasa por ganar a Valencia

Los valencianos llegan con muchas bajas y segundos en la clasificación.

Es duro asimilarlo, pero la Copa del Rey corre serio peligro para el Unicaja, undécimo en la ACB, con bagaje de seis triunfos y siete derrotas, y sin ningún tipo de red sobre la que amortiguar nuevas caídas tras el duro tropiezo de Bilbao. No hay más cera que la que arde y la vela verde se consume sin pena ni gloria en la Liga Endesa. No está haciendo bien las cosas el equipo de Joan Plaza en la competición española. Y debe reconducir la situación sí o sí y de inmediato. Porque no hay más oportunidades.

El tren de la Copa del Rey pasa esta noche por el Martín Carpena y lo recoge un rival conocido, protagonista del gran éxito del ya pasado 2017, con el título de la Eurocup. El Valencia Basket, que va como un tiro en la ACB (segundo con 10-3) y no da el nivel en la Euroliga, llega a Málaga dispuesto a dejar sin Copa, aunque lo hace debilitado con hasta seis bajas y algunas dudas.

El Unicaja ha de concienciarse de que hoy sólo importa la ACB. Y la Copa, y ha de cambiar el traje y la corbata por los vaqueros y la camiseta. Tiene que bajar al barro. Porque esta noche, a partir de las 21.00 horas, estará el Valencia Basket delante. Un duelo que, por cierto, se repetirá dentro de sólo dos días, ya en formato Euroliga. Así que toca ganar y seguir con vida en este lío en el que se ha metido el equipo para estar en la cita copera de Las Palmas 2018.

Es buen día, 2 de enero, para comenzar a hacer real el propósito copero. Trasladar a la ACB la buena imagen que se ha dado en la Euroliga en este último mes de enero, en el que los verdes han unido cuatro victorias consecutivas y de tremendo mérito. El rival, además, motiva muchísimo. Pica muchísimo el 91-53 que se llevó el Unicaja de su última visita a La Fuente de San Luis. Una paliza descomunal. El Valencia también apartó de la Supercopa al cuadro malagueño en el primer partido oficial de esta temporada (83-78).

Y ante el Valencia Basket, en aquel inolvidable 5 de abril, se conquistó la Eurocup (58-63). Imposible no rememorar aquella remontada y volver a levantar, once años después, un título. Joan Plaza tendrá de nuevo la baja de Dragan Milosavljevic, que tiene un problema físico en el psoas. El equipo trabajó ayer lunes al mediodía tras la Nochevieja. El duelo de hoy pertenece al aplazado de la jornada 13. Pero estar en la Copa depende del propio Unicaja. Si gana hoy al cuadro levantino subirá al octavo puesto de la clasificación.

El Valencia parece haber dejado atrás su mal momento con sus dos últimos triunfos ante Panathinaikos y Joventut, a pesar de que las bajas se le amontonan a Txus Vidorreta. El entrenador vasco tiene a las bajas de Antoine Diot, Latavious Williams, Joan Sastre, Sergi García, Guillem Vives y Fernando San Emeterio. Y, según declaró ayer, hay tres jugadores con problemas físicos: Sam Van Rossom, Tibor Pleiss y Erick Green. El base belga ha tenido un proceso vírico gastrointestinal, Tibor Pleiss tiene un golpe en la tibia y Erick Green tiene un esguince. Los tres, eso sí, van a jugar hoy en Málaga.

La cita es a las 21.00. Y no hay excusas para no llenar el Carpena. Partidazo y la Copa a tiro. El triunfo coloca octavo al Unicaja. Ganar o ganar. No queda otra.