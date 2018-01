McCallum: "Estoy perfecto aquí"

Ray McCallum ha protagonizado uno de los vídeos especiales, con una entrevista a la Euroliga, en la que el base del Unicaja relata su experiencia en Málaga y su primera aventura fuera de Estados Unidos. "Antes de venir aquí sabía que venía a una gran oportunidad, jugando la Euroliga. Tenía varios amigos que habían venido a jugar aquí y sé que es una competición con gran respeto", explica el base estadounidense, que sigue en proceso de adaptación al básket europeo y a lo que Joan Plaza pide de él.

McCallum se siente encantado en la ciudad. "Me gusta mucho España. Málaga es una gran ciudad. Para mí no es ni demasiada pequeña ni demasiado grande. Me encanta estar cerca del mar y la playa. Disfruto mucho del tiempo y cada día de la gente", comenta el jugador, que destaca la ayuda que está recibiendo de sus compañeros, tanto de los americanos como de Alberto Díaz.

"Todo el mundo en el equipo me ayuda muchísimo. Me ha ayudado mucho que haya americanos que ya llevaban aquí un tiempo, como Augustine o Brooks, que ya estuvo en el Unicaja la temporada pasada. Él sabía bien lo que había que hacer y cómo prepararse, igual que los canteranos, como Alberto, que me ayuda muchísimo siendo el otro base", resalta.

McCallum tiene grabado el debut en Euroliga, con un gran triunfo ante el Fenerbahce. "Es una gran experiencia jugar contra grandes equipos, como Fenerbahce, que lo ganó todo la temporada pasada. El público estuvo fantástico. Es un público entendido. Nosotros nos agarramos y logramos la victoria", recueda sobre el debut.

Sobre su actual momento, McCallum narra: "Es una suerte conocer cosas sobre la Euroliga y ganar en experiencia ayuda a poner muchas cosas en perspectiva en la vida. Es la razón por la que estoy aquí. Me sienta perfecto estar aquí. La Euroliga tiene a los mejores jugando, cada partido es un gran partido, es un gran escenario y debes llegar preparado para jugarla porque la Euroliga es un gran acontecimiento".

En el vídeo, Joan Plaza también explica los motivos de su fichaje y narra cómo está viviendo el día a día: "Es su primera experiencia en Europa y está en el buen camino, va poco a poco. Es muy vertical, puede jugar muy divertido y queremos que sea uno de los mejores jugadores de España o de Europa".