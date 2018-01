Nedovic, a lo Curry

Nemanja Nedovic volvió a hacerlo. El escolta del Unicaja firmó ante el Valencia Basket la canasta del partido, tras anotar un triplazo desde nueve metros que, además, resultó clave en el desenlace del encuentro favorable al Unicaja. El equipo malagueño ganó por 74-67 al cuadro levantino, en un choque que era trascendental para mantener las aspiraciones por disputar la Copa del Rey de Las Palmas 2018.

El Unicaja se mantuvo al frente del encuentro todo el partido, pero no acababa de rematarlo. El Valencia siempre devolvía los golpes y no permitía al equipo malagueño tomar una ventaja sólida. A 3:30 del final, con el Unicaja muy atascado en ataque, la posesión verde no conducía a ningún sitio y a "Nedo" le llegó una bola imposible, a nueve metros del aro.

El serbio se levantó desde el círculo central y, a lo Stephen Curry, anotó un triplazo que supo a gloria y que allanó el camino del triunfo para el equipo malagueño. "Nedo", que jugó una primera parte muy discreta y estuvo mal en la defensa a Rafa Martínez, despertó en la segunda mitad y fue de nuevo importante para el equipo malagueño.