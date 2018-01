Plaza: "Vamos a muerte, quizá muramos en febrero o abril"

Joan Plaza, alicaído por el proceso gripal que atraviesa, se mostró "contento por ganar" y habló del encuentro que conquistó ante Valencia Basket por 74-67. "Yo creo que hemos sido capaces de ganar sin tener un buen porcentaje en triples y hemos defendido a gran nivel, dejando a Valencia en 67 puntos. Un gran trabajo defensivo corroborado en un gran rebote defensivo, donde somos más sólidos ahora. A pesar de ese mal porcentaje, muchos tiros fueron correctos. Y con el 27% en triples has de hacer muy bien otras cosas. Ganamos tres de los cuatro cuartos y tenemos una valoración con una gran diferencia de treinta y tantos puntos. Hemos sacado la primera piedra del camino a Gran Canaria y hemos de ser conscientes de que podemos jugar mucho mejor de lo que hemos hecho. Tenemos tres partidos en cinco días. Era un partido difícil por el poco tiempo de descanso y estamos felices por ello", resumió el entrenador.

Se centró en el tiro, ya que los porcentajes de tres volvieron a ser muy pobre, como en Bilbao. "Debemos tener un buen balance. Hoy a pesar de estar mal en el triple lanzamos más de dos. Las recuperaciones que no hemos hecho en defensa pues ayuda. Del 46% en Euroliga en triples a los porcentajes de Bilbao... Pues añades cansancio, viajes, la ansiedad que puedas tener... ¿Cómo puede ser que seamos el mejor en porcentaje en tiros libres en la ACB y otros días en Euroliga no? La raza humana se estresa y el tirador, la calidad y la distancia son las mismas, pero es así", comentó Plaza.



El entrenador percibe un importante cambio desde el Unicaja-CSKA de hace un mes. "Desde el partido del CSKA, la sensación ha cambiado. Está todo más especificado.Hay equipos que fichan jugadores. Algunos de la NBA. Quizá muramos en febrero o en abril. De momento, la administración de todos ha sido consecuente con el rendimiento que me demuestran. Y estoy siendo más injusto con Mo que con Viny, porque entrena muy bien. Llegará el momento de Mo. Y explotará. Estamos mejorando ahora el rebote, por encima de los 30 rebotes defensivos. Todo el mundo sabe un poco más a qué jugamos. Iremos hacia arriba para alcanzar la plenitud en el momento adecuado. Los jugadores son conscientes. Saben lo importante del sábado. Pero saben que en Euroliga estamos compitiendo, que hemos ganado tres fuera. Estamos en una dinámica ilusionante pero hemos de ser pragmáticos para llegar bien al sábado. Somos el único equipo que juega el sábado de los que estamos", señaló.

Sobre la opción de realizar fichajes, Plaza sólo quiere a alguien que sepa cuál será su rol: "Con Carlos hablo a menudo. Tenemos claro que no vamos a hacer, porque no estamos en disposición de hacerlo, tener una plantilla de 16 jugadores. Estamos de acuerdo con el presidente que no vamos a fichar por fichar. Sólo si se complementa con los roles que tenemos. En los cuatro años y medio nunca hemos fichado a nadie de cara a la galería. El problema es que se nos acabe la batería. Ahora lo llevamos todo más controlado. No pienso en nadie. No puede venir una superestrella y si se abre alguna posibilidad la estudiaremos para mantener el estatus, y nos daría más oxígeno", dijo.

El entrenador atraviesa una gripe que le ha mermado. "No he tenido un día de baja en estos cuatro años y medio. Llevo una bomba de medicinas encima. Estoy feliz y no quiero hacer nada excepcional. Todos sabemos lo importante que son los partidos. Hemos aprendido todos de los errores. No sabemos administrarnos. Vamos a tope. Valencia es un rival directo en la Euroliga también. Y el del sábado es capital para nosotros. Somos la mejor defensa de la ACB y en la Euroliga tenemos un -70 de esos dos partidos de Valencia y Madrid en el que nos administramos, quizá lo seríamos la mejor defensa sin esos dos partidos. Quiero prepararme para esas dos batallas. El sábado hemos de llenar el Carpena como en las mejores noches. El sábado esto ha de ser un hervidero. Son muchos partidos en pocos días y es importante notar el calor. Estoy feliz, a pesar de que no se me vea, estoy feliz".

Y sobre la baja de Dragan Milosavljevic, el entrenador explicó que tampoco podrá jugar este jueves ante Valencia y que ve difícil contar con él el próximo sábado frente al Obradoiro. "Creo que no. Hoy tampoco ha entrenado con nosotros. Tenemos un tigre enjaulado. Los fisios te dicen que no. Quizá podría llegar el sábado pero debe entrenar antes con nosotros".