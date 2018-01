Año nuevo, ¿Euroliga nueva?

Terminada la primera fase de la Euroliga es momento de pararse y hacer balance. Siete victorias y ocho derrotas es buen récord, sobre todo teniendo en cuenta que hay jugadores nuevos en el equipo que por su falta de experiencia en Europa (como McCallum, base titular del equipo con enorme talento pero sin tablas europeas) o que por su adaptación a un equipo que tiene que ganar siempre (como Shermadini, de jugar todos los días 30 minutos pasa a tener que luchar por jugar a diario dentro de una plantilla completísima) han hecho que la irregularidad sea la tónica del equipo.

De las siete victorias, tres han sido fuera de casa. ¡Esto es muy importante! Ante la normal irregularidad del equipo hasta mediados de diciembre y la adaptación del grupo a competir sin poder preparar partidos entrenando, el Unicaja ha demostrado que es un buen equipo y que está preparado para competir a diario. En el momento que se estabilice en el rendimiento va a subir su balance de victorias. Estará luchando por entrar en el play off de la Euroliga hasta el último partido de Liga Regular. Sin duda alguna.

Dentro de esta irregularidad está la figura de Nemanja Nedovic (disfrutémoslo mientras podamos porque está a un nivel de top 5 europeo). Si está sano es decisivo en cada partido y te hace ganarlos. Tener este tipo de jugadores es un tesoro que hay que cuidar. Si a «Nedo» le sumamos Augustine, Brooks, Suárez y Waczynski, que han estado muy regulares en aportación al equipo, sólo nos queda el grupo que les ha costado más la adaptación a sus nuevos roles. Con el equilibrio en el equipo llegan las victorias y ya no hay nervios en la cancha. Se puede jugar mejor o peor; las bolas entran o salen. Pero el equipo compite a diario. El equipo defiende bien y lucha, esa es la clave.



Otra vez Valencia

Visto el partido de Liga Endesa, este encuentro va a ser muy complicado. Habrá que estar muy duro los 40 minutos y saber sufrir. Valencia tiene muchas bajas y jugar con pocos jugadores a los dos días de haber perdido se les puede hacer muy duro en los últimos cinco minutos del choque.

Dejar a Erick Green en 6 puntos otra vez con malos porcentajes de tiro será complicado. Van Rossom está en muy buena forma y la versatilidad de Dubljevic hace mucho daño según quién le defienda. La superioridad en el rebote del partido de Liga por parte de los malagueños enseña que un equipo está con más energía que otro. Demasiados días jugando con 3-4 lesionados hace daño a cualquier equipo por muy bien armado que esté pero que nadie dude que Valencia puede ganar hoy en Málaga.



Valencia Basket

Actual campeón de Liga Endesa. Su fichaje estrella este año ha sido su entrenador, Txus Vidorreta, que tras su meteórico paso por Tenerife ganando títulos recibió la recompensa a su trabajo, el banquillo de Valencia. Plantilla muy bien hecha y equilibrada. Su mejor jugador por experiencia en Europa es Erick Green, procedente de Olympiacos (17 pts, 2 asis 40% T3p y 17 val), un jugón en toda regla. Dubljevic (11 pts, 5 reb y 14 val) y Tibor Pleiss (10 pts, 6 reb y 13 val) son los más regulares del equipo. Las lesiones están haciendo que jugadores como Sastre, San Emeterio o Vives no puedan ayudar más al equipo, sin tener en cuenta que ya no ven a Diot en el campo desde hace tiempo. El mismo Van Rossom estuvo lesionado también. Total: mejor que no piensen en esto y a competir lo mejor posible.

Partido muy importante porque es el primero de la segunda vuelta de la Euroliga, se juega en el Martí Carpena y ante un rival que se la ha ganado en el mismo escenario hace sólo dos días... por lo que ¡ojo! Será un partido complicado. ¡Felices Reyes a TODOS!