Mucho más que un partido

Plaza recupera a Milosavljevic

No queda red a la que caer para evitar que otro golpe más sea ya el definitivo. El Unicaja se juega esta tarde-noche todas sus opciones de estar en la Copa del Rey del mes que viene en Las Palmas. Ganar hoy al Monbus Obradoiro no garantizará el pase matemático al torneo del k.o, pero perder ante los gallegos sí que haría virtualmente imposible lograr el objetivo. Así de cruel€ y así de real.

La situación es límite para los verdes en esta tarde de Reyes. No jugar la Copa sería un auténtico fiasco para el Unicaja del mejor presupuesto y la plantilla más larga de los últimos años. Algo inimaginable el día que arrancó la Liga, pero que el equipo cajista se ha «ganado» a pulso por su irregularidad y por muchos malos días en San Sebastián, Andorra, Bilbao€

El partido se presenta durísimo. El Unicaja jugó el martes y el jueves y hoy vuelve a hacerlo con solo 45 horas de margen desde el duro revés europeo ante el Valencia de anteanoche. El equipo acabó agotado el choque contra los taronja. Un cansancio físico evidente al que hay que unir el desencanto moral de una derrota inesperada, sobre todo cuando los verdes se pusieron 17 arriba y fueron incapaces de rematar a su rival.

El «Obra», sin embargo, ha pasado una Navidad mucho más tranquila. El equipo de Moncho Fernández no juega un partido desde el año pasado. Va a llegar a Málaga con una semana de margen para preparar una cita que también para ellos es definitiva. Y es que los gallegos igualan en la tabla al Unicaja. Tiene toda la pinta que del cuarteto de equipos que suman a día de hoy 7 victorias (Unicaja, Andorra, UCAM Murcia y Obradoiro) solo uno de ellos estará en la cita copera de Gran Canaria. O sea, que el que pierda hoy€ ¡hasta luego!

Habrá que ver cómo está de gasolina al equipo después de la exigente semana con la que ha empezado el año. El jueves faltó mucha frescura en los minutos finales. Se evidenció en la pista y en el marcador final. Y ése puede ser hoy un grave peligro. La tele ha elegido el Unicaja-Obradoiro para su parrilla del sábado y contra eso no hay nada que hacer. Un día más de descanso hubiera sido perfecto, pero esto es lo que hay. Y el reto es ganar sí o sí. Porque no hay margen de error, pero tampoco para buscar disculpas. Lo único que hay que hacer es ganar y seguir haciendo cuentas en las dos jornadas que restarán, tras lo de esta noche, para el final de la primera vuelta y para el ansiado corte copero.

Plaza cuenta con la novedad del alero serbio Dragan Milosavljevic, que ayer fue dado de alta en la ACB, tras los problemas físicos que le han impedido jugar los últimos partidos. Soluade es el que se cae de una lista en la que todos, sin excepción, deberán dar un paso al frente.

En el Obradoiro emerge, una temporada más, una figura por encima de las demás. Pepe Pozas será hoy rival otra vez del Unicaja en el Carpena. Formado en Maristas, el CB El Palo y el Unicaja, es uno de los ilustres embajadores que la factoría de Los Guindos tiene repartido por el planeta básket. El base malagueño está en un buen momento y habrá que tener cuidado con él. Será bonito, sin duda, su duelo con su amigo Alberto Díaz, compañero de muchas batallas en categorías inferiores.

Habrá que ver cómo reacciona hoy la «marea verde» a la situación límite de su equipo. Lo ideal sería ver un pabellón abarrotado. Pero la venta de entradas hasta anoche no invita a ser muy optimistas. Esta temporada el Unicaja está basando gran parte de su éxito en los buenos resultados en casa, donde ha acumulado un balance de cinco victorias y una única derrota, que llegó ante Baskonia por un solo punto de diferencia. Este año en el Martín Carpena han caído San Pablo Burgos, Real Betis Energía Plus, Movistar Estudiantes, Divina Seguros Joventut y Valencia Basket. Además, en la Euroliga han superado a Fenerbahce, Estrella Roja, Khimki y AX Armani Milan. En Liga Endesa, en las cinco anteriores temporadas, ha logrado por lo menos un mínimo de 12 victorias en casa en cada Liga Regular, siendo la 2014-15 la mejor con un balance de 15-2. Unos números que, sin embargo, no han conseguido una mayor fidelidad de su gente en las gradas. Todos sabemos el peso que el Carpena tiene sobre sus rivales, pero ¿acudirá esta tarde-noche la afición a la llamada de Plaza y de sus jugadores?... Ojalá que sí.