El Unicaja afianza su candidatura

Los verdes fueron siempre por delante y arrollaron a un rival que echó en falta las ausencias de Sabat y de Radovic - Los de Joan Plaza se mantienen entre los 8 mejores a falta de las dos últimas jornadas de esta primera vuelta

Creo sinceramente que este sinvivir de partidos consecutivos sin margen de error no puede ser sano. Ni para el equipo ni para su afición. Por mucho que alguno sea con final feliz y sin el más mínimo sobresalto, como ocurrió anoche. El Unicaja sigue vivo camino de la Fase Final de la Copa del Rey de Las Palmas 2018 tras arrollar ayer al Monbus Obradoiro en un partido que el cuadro verde dominó de principio a fin, en el que no tuvo ni un segundo de zozobra, en el que llevó el ritmo cómo y cuándo quiso y en el que volvimos a ver un par de minutos largos a Viny Okouo, el gran olvidado de la planttilla en lo que va de curso.

Los de Joan Plaza utilizaron los 40 minutos de la tarde-noche del día de Reyes para regalarse a sí mismos y a su sufrida afición un triunfo necesario en lo deportivo y, sobre todo, en lo anímico. Es verdad que ayudó la pobre versión que el rival mostró en el Carpena. Y es que el Obradoiro estuvo ayer a años luz de lo que se le debe exigir a un equipo que está jugándose la Copa del Rey a una carta. Le faltaban Sabat y Radovic, dos jugadores vitales para ellos, pero la imagen de impotencia y la actitud gestual de sus jugadores de principio a fin fue de gran ayuda para un Unicaja mucho más cansado, pero con un infinito mayor talento que este Monbus Obradoiro que se cae de la lucha por la Copa. No matemáticamente, pero sí virtualmente. Y es que su horroroso average (-64), además, le penaliza pensando en cualquier empate a victorias dentro de dos semanas, cuando la primera vuelta eche el cierre.

El triunfo costasoleño, por ese motivo, tiene un valor doble. Además de mantener a los de Los Guindos entre los 8 primeros de la clasificación, aparta de la lucha por la Copa a su rival. ¡Uno menos! Hay tortas para amarrar los pocos billetes que faltan todavía por repartir para Las Palmas, con Herbalife (anfitrión), Real Madrid, Barça, Valencia, Fuenlabrada, Baskonia e Iberostar ya matemática o virtualemente (según los casos) clasificados para la cita canaria. Por eso supo a gloria ganar y hacerlo con semejante contundencia.

Es difícil sacar muchas conclusiones cuando el partido ha ido cuesta abajo desde el salto inicial hasta el bocinazo final. El 68% de acierto en los tiros de 2 y las únicas 7 pérdidas, desde luego, ayudaron mucho. Dentro del trabajo coral, volvieron a destacar los 21 de valoración de Carlos Suárez y también de Shermadini, que se lo pasó pipa los 21 minutos que estuvo sobre el parqué, en los que anotó 16 puntos si fallo y capturó 5 rebotes. Es una pena que el equipo no busque más al pívot georgiano, que se ha tirado tres meses infrautilizado en la rotación. Es muy bueno, pero necesita que alguien le dé el balón. A veces le pasan «pepinos» que él tiene capacidad para convertir en canasta y /o canasta y falta. Si buscar a «Gio» se convierte en algo habitual, el Unicaja será mucho más peligroso. En la ACB, en la Euroliga y ¿en la Copa?

El partido de ayer tuvo poca historia. El Unicaja dominó desde el primer segundo y le mostró la matrícula al Obradoiro del minuto 1 al 40. La superioridad de los de Joan Plaza fue absoluta. Es verdad que al equipo le faltó en la primera parte el instinto asesino ése de tener al rival contra las cuerdas y no ser capaz de rematarlo. No es el primer día (también pasó el jueves pasado, contra el Valencia, sin ir más lejos), pero es verdad que el +8 del final del primer cuarto o el +12 del descanso hicieron vivir lo que era a priori un duelo agónico con una cierta tranquilidad, tanto en la pista como en la grada.



Partido roto

Tras el descanso, el panorama no varió. Al contrario, el equipo fue aumentando su renta para dejar el partido visto para sentencia con todo el último cuarto todavía por jugarse. El 70-48 del minuto 30 era la sentencia definitiva para un partido que tuvo diez minutos finales en los que ya no hubo nada en juego, en los que se vio otra vez en camiseta de manga corta a Viny Okouo y asistimos a un festival de triples de Alberto Corbacho, ex de la cantera de Los Guindos.

La octava victoria acerca el objetivo de Las Palmas. Pero que nadie se equivoque. Quedan dos partidos más y solo ganando los dos, el Unicaja seguirá dependiendo de sí mismo. El calendario es criminal: el domingo que viene, el Barça en el Palau; y el siguiente, el Herbalife Gran Canaria, en el Carpena. Habrá que ver cómo termina la jornada, pero todavía queda mucho por hacer. Al menos, ayer, se dio otro paso al frente. ¡Seguimos vivos!