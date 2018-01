Plaza: "Podemos hacer algo bonito"

Vuelve a tener buenas sensaciones. Joan Plaza ya sintió ese sentimiento el pasado curso, en plena construcción del equipo en plena temporada, y ahora vuelve a sentir también que el equipo va en la línea que él quiere, que aún tiene margen de mejora y espera que pueda ocurrir "algo bonito".

"Hay ganas de ganar al Zalgiris, de seguir creciendo como equipo, hay un margen de mejora, las cosas van saliendo mejor, el esfuerz es mejor, defensivamente estamos en un gran nivel. No vamos a reservarnos. Esta dinámica nos va bien, aun teniendo una plantilla corta como la que tenemos. Mis equipos van de menos a más. Pensaba que el equipo iba a acabar jugando bien y pienso que hay margen de mejora. No tengo malas sensaciones de lo que pueda pasar. Pueden pasar cosas bonitas. No es un tema científico", explicó Plaza.



El entrenador explicó los motivos de esa sensación que "no es científica". "El equipo se conoce mejor, tiene mecanismos. Tenemos la mejor defensa de la ACB, anotamos ahora más y vamos de menos a más. Todo esto es nuevo y a mí también me sirve para el futuro, para rendir antes y no esperar a finales de noviembre. Este año había que hacer un máster y espero que vayamos a más", dijo.

El equipo viaaja a Kaunas sin Jeff Brooks, lesionado en el tobillo derecho con un esguince, y espera "competir". "Nos pedimos llegar al final con opciones de victoria, como ocurrió en Málaga. Contra el Zalgiris aquí tuvimos dos caras, remontamos y nos pusimos por delante. En la prórroga y en un último tiro no hubo fortuna. Queremos un partido competido y esperamos demostrar que hemos mejorado".



"En Kaunas llegué al corazón de la gente"

Plaza regresa a Kaunas, donde estuvo un año antes de venir a Málaga y vivió una aventura realmente apasionante. De todo eso habló en su día Plaza en tierras bálticas y todo eso recordó este miércoles al mediodía. "Para mí fue una bonita etapa, intensa pero corta. Lo que me sorprendió al trabajar en el extranjero, es que al llegar, con otro idioma y educación, a 3.000 ó 4.000 kilómetros, llegué al corazón de la gente. La simbiosis pasó, por el tipo de trabajo que hicimos. Pasó porque no esperaban que me quedara cuando me dejaron de pagar. Hubo grandes noches y tengo ganas de volver. Tampoco sé... No sé si después de cinco años, la gente se acordará. Es un partido especial para mí, me apetece jugar un gran partido y si puede ser ganar", resumió.

También habló del rival, que ya ganó en Málaga en su día, y que está en puesto de play off en la Euroliga. "Zalgiris es el equipo revelación. Nadie esperaba que pudiera estar tan arriba, ganando en canchas difíciles. Nosotros hemos dado un salto de calidad y queremos seguir estando en condiciones de estar cerca de la línea de play off, convencidos de poder jugar en cualquier cancha. Queremos hacer un buen partido, acorde a las últimas seis o siete semanas".