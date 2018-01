Kaunas, ciudad... ¿soñada?

Cuando era jugador (ufff qué lejos queda eso ya) me gustaba ver dónde íba a ir a jugar, sobre todo fuera de España. Ir a Lituania, donde el deporte nacional es el baloncesto y en su segunda ciudad más importante (Kaunas) viven unas 300.000 personas (mas o menos como en Córdoba), entraba dentro de los destinos deseados. Pabellón enorme (casi 17.000 personas), la mayor media de afluencia de la Euroliga, el equipo jugando bien, alegre, juego ofensivo, gran entrenador-exjugador, el clima€ ¿el clima? ¡-1 de máxima y -4 de mínima! Aquí falla algo, creo que me arrepiento de mi cabecera, ¿ciudad soñada? Sí, en Málaga hoy tenemos 16 de máxima y 8 de mínima. Rectifico: Kaunas, ciudad€ de baloncesto!

Con la clasificación para la Copa un poco más encarrilada, es hora de volver a la Euroliga. Hoy viernes el Unicaja tiene una visita bastante complicada en la pista del Zalgiris (zona de play off 10-6). Un equipo que ganó en Málaga dominando el juego durante 35 minutos, el equipo verde remontó a base de raza y furia, forzó la prórroga y perdió por una canasta en el último segundo de Ulanovas.

Evidentemente, es complicado ganar en Kaunas, pero hay muchas «señales» que me hacen ver una victoria en el frío del Este; la vuelta de Plaza a Lituania (gran motivación para el entrenador); el conocimiento de la liga que ya tienen en segunda vuelta jugadores como McCallum o Shermadini (gran partido de los dos en el Carpena vs Obradoiro); perder en casa, tras remontar, en la prórroga y en el último segundo hace que los jugadores no hayan olvidado el partido de primera vuelta (sed de venganza deportiva) y sobre todo, el ver que el equipo si no está Nedovic en la anotación ya salen mas jugadores que ayudan en este apartado estadístico.

Ganar en Kaunas pasa por:

1) Disfrutar del ambiente. Unicaja es un equipo que juega mejor fuera de casa con mucho público y Kaunas aprieta, pero disfrutando del juego. Veo al equipo preparado para competir en una pista abarrotada con cerca de 17.000 personas.

2) Si Pangos (13 pts 5 asis 50% T3p) nos mató en Málaga no puede volver a hacerlo hoy. Si el equipo consigue bajar su producción tendrá mucho camino andado.

3) Los % de tiro lituano (54% T2p 42% T3p) tienen que bajar. Cuando Zalgiris está por encima del 45% T3p ganan siempre, sin embargo en sus derrotas no pasan del 29% T3p.

4) ¿Pueden defender a Nedovic? Creo que no pueden individualmente (porque no hay quien le defienda cuando está bien) y colectivamente no veo el equipo con mucha mentalidad de poder hacerlo. Veremos qué pasa..

Zalgiris Kaunas



Tener en cuenta que tras Pangos vienen jugadores con experiencia y buen rendimiento como Jankunas (13 pts 5 reb 15 val) y Ulanovas (8 pts 5 reb 20 val en los últimos 7 partidos, ha subido a 4 asis en éste período). Mucho respeto en su casa por historial y por lo que Jasikevicius ha sido como jugador y está siendo como entrenador. Hablar del Zalgiris Kaunas es hablar de la familia Sabonis. Los hijos de la leyenda, se criaron en Málaga, en Los Guindos, les hemos entrenado muchos y todos tenemos buenos recuerdos de ellos. Ahora cada uno lleva su vida, Domas en la NBA, Tuty luchando por llegar a la ACB (el Castellón Liga LEB Oro) y Zigy llevando uno de los negocios familiares. Sus rasgos lituanos, piel blanca y cabellos rubios chocan cuando les oyes hablar con su acento de «Torroles». Por ello, este club lituano siempre tendrá un cariño especial de la capital de la costa del Sol.

Viernes perfecto para ver al equipo ganar a las 19:00h y luego ir comentar la victoria con los colegas a un buen sitio por el centro de la capital. ¡Cuidado con la cuesta de enero!