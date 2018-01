Plaza: "El que pensara que el Barça no iba a reaccionar es que es un ingenuo"

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, se alegró por meter al Unicaja de forma virtual en la Copa del Rey (no es todavía matemático), y explicó los motivos del triunfo y por qué el equipo malagueño tuvo que sufrir a pesar de ir ganando por 23 puntos de diferencia en el tercer cuarto del encuentro en el Palau Blaugrana (42-65) para acabar ganando por sólo 73-76 y con un triple de Pressey que pudo haber empatado el encuentro.

"Estamos contentos por meternos en la Copa del Rey. No sé cuándo alguien ha ganado aquí en el Palau dos partidos seguidos en 15 días. La dificultad extrema de ganar dos partidos a un mismo equipo en ACB y Euroliga es alta. El ingenuo que crea que ganar aquí dos veces en 15 días es fácil, y el que pensara que ellos no iban a reaccionar€ me parece fuera de lugar", dijo Plaza en su primer análisis.

Y explicó por qué el Unicaja se dejó remontar en el tramo final esos 23 puntos de diferencia. "Cuando tú tienes una ventaja, en el último cuarto llegas 13 arriba, holgada. Sito ha puesto a jugadores sin presión, que no habían jugado. Pressey ha metido tres triples. No sé cuántos triples había metido en lo que va de Liga. Uno tira sabiendo que si falla no ha perdido el partido. Varios jugadores han jugado con esa libertad. Y les hemos ayudado con muchas pérdidas de balón, pases en diagonal, tiros precipitados€ Hemos tenido un 0/6 en triples en el último cuarto, con tiros cómodos. Jugamos anteayer y con todo, ellos tuvieron la última pelota para ganar el partido. Las cosas son como son. Estamos contentos por la victoria, por estar en la Copa del Rey y estamos en línea ascendente que marcamos a final de noviembre o principio de diciembre", dijo Plaza.

Se le preguntó si para él era más difícil que el Unicaja llegar a ganar por 23 puntos o que al final tuviera un triple en contra para forzar la prórroga. "Me sorprende más que se haya generado ese agujero de ir 23 arriba. Hemos estado muy sólidos en los dos primeros cuartos. Ellos no encontraban líneas por dentro, con poca calidad en el tiro, y dominamos el rebote defensivo. Lo hemos hablado en el descanso. Hemos acabado con 11 pérdidas, y acabamos con 3 en la media parte, y 11 en la segunda. Sabíamos que iban a ser muy agresivos, al límite de la falta. Y has de estar preparado. Y has de ser más duro. Cuando lo sabes y no haces nada para evitarlo es cuando sufres como hicimos al final. Generar esos 20 puntos de diferencia no lo esperabas".

Y luego habló sobre cómo combinar la ACB y la Euroliga. "Los entrenadores, jugadores y clubes, y también periodistas y aficionados, han de reciclarse. Lo que la gente debe entender es que estar combinando las dos competiciones y querer estar cerca de todo, en play off de la Euroliga€ Pierdes partidos que quieres no perder. Pero al ver que Valencia o Barcelona, con más presupuesto, están por detrás en Euroliga, es que todo el mundo está sufriendo. Todos estamos en ese fregado. El único que está ahora bien es el Madrid. Los demás sufrimos en cualquier campo. Ahora, las reglas del juego han cambiado. No entrenas como antes y no tienes un róster de 16 ó 18 jugadores. Mi entreno de ayer lo pudo hacer mi madre en velocidad. Hemos de aprender a entrenar suave. Los jugadoers han de descansar mejor. El margen€ Mañana llegamos a Málaga y al día siguiente vamos a Milán. Y después viene el Madrid. Y el domingo nos jugamos la vida contra el Gran Canaria. Todo ha cambiado", finalizó.