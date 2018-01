Plaza se lleva a Soluade a Milán y deja a Salin en casa

Morayo Soluade ha recibido recompensa a su buena línea de trabajo. Joan Plaza ha decidido incluir a "Mo" en el equipo que jugará este miércoles en Milán y el canterano viajará con el equipo a Italia para vestirse de corto y jugar contra el Olimpia Milán. El jugador viene entrenándose muy bien en las últimas semanas, como ya dijo el propio Plaza, pero no acababa de tener minutos. Jugó uno ratito al final del segundo cuarto contra Valencia Basket en Euroliga y lo hizo realmente bien. Y ahora Plaza ha decidido incluirle en su lista de "12".

Como, por fortuna, no hay ninguna lesión, Plaza ha de tirar de rotaciones y el que se quedará en Málaga es Sasu Salin. El escolta finlandés no viaja a Milán y podrá tener descanso para afrontar una semana muy dura. No hay que olvidar que el Unicaja juega esta semana en Milán el miércoles, luego recibe de nuevo en Euroliga al Real Madrid el viernes (un partido para el que ya no quedan entradas) y después juega ante el Herbalife Gran Canaria en jornada de la ACB.

El Unicaja descansó este lunes tras cuatro días fuera de casa y jugar ante Zalgiris y FC Barcelona, y hoy martes ha vuelto al trabajo para viajar posteriormente a Milan, donde espera el nuevo equipo de Mindaugas Kuzminskas este miércoles a las 20.45 horas. Joan Plaza habló sobre el Milán. "Del rival me preocupa todos. Goudelock tiene luz verde para tirárselo todo, con un talento enorme. Con Micov, que juega al cuatro y tres. Con Kuzminskas. Con los interiores que son muy físicos. Y más allá de la técnica, que es mucha, me preocupa su estado, porque llegan tras perder en su Liga con Venecia y en mala racha en Euroliga, y querrán borrarnos del mapa", apuntó Plaza sobre el encuentro.

E insistió sobre la peligrosidad del rival, que es colista de la Euroliga. "El enfoque es que cuando juegas con un equipo con tantas derrotas en Euroliga es cuando más peligrosos son. Prefiero jugar ante rivales en buena racha, que lleguen con 10 triunfos seguidos, que nos menosprecien. Espero un partido muy duro e intenso, al nivel físico, muy complicado".

Y se alegró de volver a enfrentarse con Mindaugas Kuzminskas, al que entrenó en el Zalgiris y luego tres años en Málaga. "A Kuza, le deseamos lo mejor. Me ha sorprendido verle jugando de 4. Él va a intentar, no por nada personal, porque él nos quiere a todos, a todos en este club, y si puede meternos 15 ó 20 puntos, lo hará. Seguro que lo intentará hacer bien. Será bueno que Jeff y Carlos jueguen a su mejor nivel".