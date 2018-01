El Unicaja cuelga el cartel de no hay billetes contra el Madrid

El Unicaja-Real Madrid ha colgado ya el cartel de no hay billetes. El club malagueño ha recibido una petición masiva de entradas y, a día de hoy, no quedan asientos disponibles. Resulta imposible adquirirlas por la web, y desde el club apuntan que varios abonados han solicitado poner las suyas a la venta y que hay cuatro palcos VIPS disponible, a precios muy elevados, eso sí. Media docena de localidades que volarán y que hacen colgar ya el cartel de "no hay billetes".

El Real Madrid visita Málaga el viernes, en una nueva jornada de Euroliga, aunque antes el Unicaja jugará este mismo miércoles contra el Olimpia Milán en Italia de Mindaugas Kuzminskas. El equipo ya prepara el partido y mira de reojo al Madrid, la siguiente "batalla". Joan Plaza ha hablado este martes del lleno que presentará el Carpena ante el Madrid. "Me alegra. Me gustaría que también contra Herbalife o Efes cuando venga. Intentaremos jugar un gran partido cuando llegue. Ahora me centro en Milan, sabiendo su dificultad. Tiene un presupuesto mucho mejor que ellos, con roster con convocatorias amplias. No va a ser fácil. Quiero hacer un buen partido y allí. Que si nos ganan sea por diferencias cortas. Que salgamos de allí sabiendo que vamos a hacer partidos mejores", explicó el técnico.

El Unicaja puso más de 2.000 localidades a la venta para el encuentro ante el Madrid al precio "caro" de los rivales de caché. Es decir, la entrada más barata ha costado 24 euros y la más cara se ha ido a los 59 euros, más allá de los asientos VIP. Pero la llegada del Real Madrid ha impulsado a muchos aficionados a adquirir sus localidades para este viernes. Ojalá que el Carpena siga siendo verde este viernes y pueda llevar al equipo a un triunfo necesario en la Euroliga.