Plaza: "Nos hemos merecido perder"

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, ha encajado con deportividad la derrota de su equipo en Milán ante el Olimpia (101-87) y se ha lamentado por la pésima defensa mostrada por los suyos, sobre todo en el primer cuarto. "Primero me gustaría felicitar al Milán porque han sido mejores que nosotros para ganar hoy. Creo que lo peor del partido ha sido el primer cuarto. Si seguíamos la dinámica de ese primer cuarto, con una malísima defensa, el partido podría haber acabado 124-87", ha dicho en rueda de prensa.

"Un primer cuarto horrible que nos ha obligado a empezar de nuevo ante un Milán muy acertado, especialmente al principio. Han tenido unos porcentajes de tiro muy buenos y es muy complicado ganar contra ellos si no conseguimos reducirlos. Hay varios jugadores a los que les ha entrado todo y no hemos sido capaces de oponer resistencia. Parecía que teníamos miedo a que ellos nos ganaran en el uno contra uno cuando sus mejores hombres estaban anotando fácil de tres", ha continuado con su análisis.

Así, ha aceptado la derrota y ha reconocido que no han estado listos cuando el partido se ha igualado en el tercer cuarto. "Hemos merecido perder. Cuando hemos estado más cerca no hemos sabido jugar con la inteligencia que requería el partido para ganarlo".

Por último, ha explicado las razones por las cuales Brooks casi no ha jugado en el último cuarto, cuando estaba siendo el jugador más destacado del Unicaja. "Ha jugado, quizás no lo suficiente, pero ha jugado. Nosotros queremos ganar todos los partidos, pero también teníamos que pensar que jugamos el viernes contra el Real Madrid y contra el Gran Canaria el domingo, donde nos jugamos la Copa. Tenemos que ser inteligentes con eso, pero no creo que hayamos perdido porque Brooks haya jugado menos".