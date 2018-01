El Top 8 tiene un atajo en Milán

El Mediolanum Forum de Milán es un extraordinario recinto en el que la ciudad lombarda destina algunos de sus mejores actividades lúdicas, tanto culturales como deportivas. Allí juega el AX Armani Exchange Olimpia Milano. Un histórico de Italia y de Europa que lleva un par de temporadas transformando, en muchas ocasiones, el bullicioso ambiente de un partido de baloncesto de Euroliga en el del incómodo cuchicheo del intermedio de una ópera. El dinero y los grandes nombres, en ocasiones, no son la única solución. Y en plena lucha por encontrarse se encuentra todavía el Olimpia de Simone Pianigini, colista de la Euroliga, ahora con el «Boquerón Báltico» Kuzminskas en sus filas.

El Unicaja, en el mejor momento de la temporada, es buen conocedor de todas estas circunstancias. El equipo está un paso por delante que hace un mes, cuando recibió en el Carpena y venció al rival de esta noche: 74-71. Hay más ideas. Todas más claras. Roles mucho mejor definidos. Está acompañando todo, en realidad. No hay lesiones importantes (toquemos madera), los nuevos van entrando en la dinámica y los de siempre siguen siendo sólidos.

El debate ahora no es que el equipo no juega un pimiento. Tampoco nos rebanamos los sesos escribiendo y hablando de los problemas en defensa o ataque, algo que ya parece superado. El tema de conversación ahora es que el equipo no sabe matar los partidos. Que en Kaunas lo tuvo en su mano y no supo ganar. Y que en el Palau Blaugrana desaprovechó 23 puntos de ventaja en el último cuarto y estuvo a un triple (fallado por Pressey) de verse en la prórroga.

Ése es ahora el problema del Unicaja. Lo que nos hace ver a las claras que el Unicaja va para arriba, que enero ha llegado en el momento clave y que la clasificación virtual para la Copa del Rey supone un respiro y una losa de tranquilidad. El Unicaja viajó ayer martes a primera hora de la tarde. Y, de todos los expedicionarios, había uno que tenía la cara iluminada. Morayo Soluade ha recibido recompensa a su buena línea de trabajo. Joan Plaza decidió incluir a «Mo» en el equipo que jugará este miércoles en Milán y el canterano viajará con el equipo a Italia para vestirse de corto y jugar contra el Olimpia Milán. El jugador viene entrenándose muy bien en las últimas semanas, como ya dijo el propio Plaza, pero no acababa de tener minutos. Jugó uno ratito al final del segundo cuarto contra Valencia Basket en Euroliga y lo hizo realmente bien. Y ahora Plaza ha decidido incluirle en su lista de «12».

Como, por fortuna, no hay ninguna lesión, Plaza ha de tirar de rotaciones y el que se quedó en Málaga es Sasu Salin. El escolta finlandés no viaja a Milán y podrá tener descanso para afrontar una semana muy dura. No hay que olvidar que el Unicaja juega esta semana en Milán hoy miércoles, luego recibe, de nuevo en Euroliga, al Real Madrid el viernes (un partido para el que ya no quedan entradas) y después juega ante el Herbalife Gran Canaria en la ACB.

El Unicaja descansó este lunes tras cuatro días fuera de casa y jugar ante Zalgiris y FC Barcelona, y ayer martes regresó al trabajo para viajar posteriormente a Milan, donde espera el nuevo equipo de Mindaugas Kuzminskas, hoy, a las 20.45 horas. Tener a «Kuza» frente a frente es tan estimulante como peligroso. El alero lituano juega también como «cuatro» en los esquemas de Pianigiani. Pero no hay que olvidar a nadie del Olimpia: Andrew Goudelock, Jordan Theodore, Curtis Jerrells, Vlade Micov, Arturas Gudaitis, Kaleb Tarczewski... Un plantillón de escándalo. Pero equipo, lo que se dice equipo, sólo estará en el Mediolanum Forum el Unicaja. Ojalá salga de aquel precioso escenario en silencio, como si, en vez de un partido de básket, acabara la ópera...