Plaza: "Waczynski y Dani están tocados"

El Unicaja ya prepara el encuentro de Euroliga de este viernes ante el Real Madrid (20.45 horas) tras regresar el miércoles de madrugada desde Milán en un vuelo privado, donde el equipo malagueño dio una mala versión y perdió ante el Olimpia Milán por un contundente 101-87, ofreciendo muchas dudas y una mala defensa que le impìdió luchar por el encuentro.



Los malagueños se entrenan este jueves por la tarde y Joan Plaza, el técnico cajista, ha explicado que hay dos jugadores "tocados" y que son duda para el encuentro frente al Real Madrid. Se trata del polaco Adam Waczynski y del madrileño Dani Díez. Ambos, según Plaza. El club informó esta tarde que el polaco sufrió un esguince en el tobillo derecho en la parte final del encuentro. Hoy se va a evaluar y se iniciará tratamiento. Dani Díez tiene otro tipo de molestias. "Adam y Dani están tocados, a ver si entrenan. Si no pueden, ya veremos sobre la marcha, están Sasu y Viny", dijo Plaza.



Respecto al encuentro frente al Real Madrid, Plaza avanzó que espera que el equipo sea capaz de jugar cuatro cuartos al máximo nivel. "Jugamos ante un equipo en gran estado de forma, con 13 trinfos consecutivos, el tercer máximo anotador de Europa, y el mejor porcentaje de tiro de dos. Está haciendo muchas cosas bien. Nos preocupa no cometer errores, sin lapsus con un primer cuarto malo como en Milán, o como el último cuarto malo que lo tuvimos en últimos partidos. Hay que hacer un partido completo para ser competitivos", dijo Plaza, en un vídeo distribuido por el club de Los Guindos.



El Martín Carpena ha colgado el cartel de no hay billetes para el encuentro ante el Real Madrid, algo que alegra a Plaza. "A ver si vienen todos porque otras veces se llenó y luego hubo sitios libres. He dicho muchas veces que por la gente que viene a vernos hay que tratar de dar el mejor espectáculo, el mejor partido que podamos hacer. Ojalá esté igual de lleno el domingo ante el Gran Canaria", deseó.