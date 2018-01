Noche grande de viernes

Me encantan los viernes de Euroliga. Es como alargar el fin de semana: viernes noche al Carpena, unas tapitas, una buena tertulia de baloncesto y al día siguiente... ¡aún es sábado! Encima viene un rival español, que tantas veces ha ganado en Málaga y otras tantas ha perdido. Que estará en la Final Four sin duda alguna, que sufren cada partido lo indecible para ganar, que con los problemas de lesiones que han tenido cualquier equipo se habría venido abajo (Kuzmic, Llull, Ayón, Randolph, Taylor, Causeur, Rudy, Thompkins...). No sé si me dejo alguno pero el año que llevan en la casa blanca es para echarse a llorar con el tema de las bajas (presupuesto para fichar a parte claro).

Lo mejor que tiene el equipo blanco es que compite cada día. Ese alma de equipo grande que sólo se obtiene con las copas en el museo, las finales jugadas y las perdidas. Como guinda tienen al mejor talento que ha dado Europa desde, me atrevo a decir, que Pau Gasol se fue a la NBA. Un chaval de 18 años que es el MVP de esta fantástica Euroliga, un chico que el miércoles sin hacer un gran partido, en el ultimo cuarto para remontar ante el Baskonia, defendió, robó y reboteó dándole el ultimo tiro al jugador caliente en ese momento, un fuera de serie, ¡Chapeau, señor Doncic!



Día grande... ¡para ganar!

Lo primero que tiene que hacer el equipo malagueño es volver a competir. Olvidar el partido de Milán, arremangarse y prepararse para ir a la guerra. La motivación al equipo no le va a faltar, viene un gran rival. El Martín Carpena estará lleno hasta la bandera y si olvidamos el partido pasado el grupo está preparado. En los partidos pasados contra los blancos hay un jugador que ha hecho mucho daño, en Liga y en Europa: Carroll (8 puntos de media en Euroliga, hizo 17 en Europa y 29 en Liga), siendo un jugador clave en las victorias blancas.

Otro punto en común de las victorias blancas en el pasado han sido las prestaciones de Doncic (24 valoración de media, contra el Unicaja 27) y Rudy (10 de media y 16 contra los verdes).

Destacaría el papel de Tavares (10 puntos, 8 rebotes, 2 tapones y 20 de valoración en los últimos 3 partidos). Buen partido para ver la mejor versión de Shermadini y Viny.



Unicaja

Esta temporada 2017-18 todos sabíamos que iba a ser muy complicada. Es el primer año que se juegan dos ligas regulares al mismo tiempo (la Euroliga es el segundo año que tiene este formato), un equipo y un club que con el paso de las fechas se tiene que acostumbrar a un estatus QUE SE HA GANADO A PULSO con el paso de los años, pero que este primer año está siendo muy difícil... y seguirá siéndolo.

Por todo esto, como aficionado al baloncesto, sólo veo cosas positivas. Veo que con el paso de los partidos, las ligas, los años, el club seguirá evolucionando positivamente. Porque si en el ámbito deportivo y organizativo del club se está mejorando a diario, hay un denominador común en todas las temporadas de historia de este club: ¡la afición! La «marea verde» que año tras año llena el Carpena y nunca se cansa (ni se cansará) de apoyar al equipo gane o pierda, mientras que los jugadores se maten en el campo.

Por todo esto, hoy todos al Carpena a disfrutar del espectáculo. La Euroliga espera con un partido de cinco estrellas.