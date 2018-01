Plaza: "No hay nada que celebrar, es una victoria más"

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, ha celebrado el triunfo de su equipo ante el Real Madrid (80-75), aunque ha querido mantener los pies en el suelo y darle importancia al encuentro del domingo contra el Gran Canaria. "Agradecer a la gente que ha venido, ver el campo lleno es una gozada, ojalá pase más a menudo, invito a la gente a venir este domingo. A mí ganar al Madrid no me produce una satisfacción especial, aunque a la gente sí. Mi objetivo era ganar. Hemos estado estables, serios, que tuvieran tiros de mala calidad. Hemos sido valientes y con capacidad para correr. Esperábamos su reacción por su talento, pero no nos hemos venido abajo, hemos mantenido la calma. Es una victoria, nada más, no hay nada que celebrar. El domingo tenemos un partido con el Gran Canaria y tenemos que pensar en ello", ha dicho en rueda de prensa.

Y ha hecho una valoración del partido. "Sabíamos que teníamos que atajar muchos frentes cuando juegas contra el Madrid. El quinteto tutular ha empezado a gran nivel y la rotación ha mantenido muy bien el tono. La exigencia defensiva ha sido muy alta. No sé si se podrá dejar al Madrid en 27 al descanso. Ha habido gran capacidad de sufrimiento. El equipo ha hecho un partido muy completo, con muchas asistencias, dominando el rebote".

En ese sentido, el catalán ha indicado que este es el camino a seguir. "Así se traducen los partidos en victorias. Queremos ir a más. No nos conformamos con esto. Debemos ser capaces de jugar partidos completos, no tres cuartos. Eso nos va a dar algunas victorias de más".

Por otro lado, ha destacado la actuación de Mo Soluade, canterano que lleva dos partidos a gran nivel en Euroliga. "No se me caen los anillos por decir que estaba siendo injusto con Mo y también con Viny Okouo. Tiene oportunidades y seguirá teniéndolas. Tiene mentalidad, trabaja y tiene confianza. Viene llamando a la puerta y ojalá siga así. Los tiros que ha lanzado han sido buenos, ha sido valiente. Es la línea a seguir si quiere hacerse hueco en este equipo".

Por su parte, también ha explicado lo que espera de McCallum pese a que hoy ha rendido bien. "Él pone todo su empeño pero tiene que reducir los dientes de sierra. Tiene talento, pero es capaz de hacerlo mejor. Tiene que saber compaginar su capacidad atlética con una lectura mejor del juego. Estamos en ello. Hoy ha hecho un partido más que aceptable, veremos el domingo y al siguiente".