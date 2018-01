Plaza, tras ganar al Herbalife: "Hemos merecido la victoria"

Joan Plaza se mostró contento tras el triunfo contra el Herbalife Gran Canaria. Lo primero que quiso fue agradecer a la "marea verde" su implicación en el partido, ayudando a su equipo a superar a los canarios. "Lo primero quiero dar las gracias a los siete mil y pico que han venido porque nos han ayudado. También, dar las gracias a los jugadores tocados, que han puesto en riesgo su salud para jugar este partido", afirmó.

Plaza puso en valor el triunfo por las dificultades de una semana muy dura, con doble cita continental. "A nadie se le escapa la dificultad de jugar tres partidos en seis días. A ratos ha parecido que jugábamos con una mochila y eso nos hizo cometer errores. Los jugadores han sabido sobreponerse a todo. Hemos ganado tres cuartos, solo perdimos el último por un punto, pero creo que hemos merecido la victoria. Tiene mérito haber ganado, haber dejado a Eriksson en 7 puntos y la buena defensa también sobre DJ Seeley, dos de los mejorers anotadores de la Liga Endesa".

El técnico catalán cree que la quinta posición del equipo en la clasificación es un gran dato. "Es un orgullo y una fortuna estar cinco años consecutivos entre los 8 primeros. Hemos sido quintos, a pesar de que hace algunas semanas parecía que estábamos muy mal. Es muy difícil ganar en todas las pistas y es más difícil cuando tú juegas dos o tres partidos por semana y el rival solo tiene uno. Es verdad que perdimos partidos que nos hubiera gustado ganar, pero el balance es positivo. El resultado es para felicitarnos por estar donde estamos. Quedan tres semanas hasta la Copa, con partidos importantes por el medio. Queda mucho, pero el balance, sin falta de modestia por mi parte, es positivo".

Lo que no quiso el técnico cajista fue pronunciarse sobre qué rival prefiere en el sorteo de la Copa del Rey del martes. "Para el sorteo todo el mundo sabe que el Real Madrid es el peor cruce. El que crea que el Fuenlabrada es la panacea es que no conoce ni al Fuenlabrada ni a su entrenador. Barcelona y Valencia son equipos también muy duros. Lo importante es que lleguemos en buen momento, pero es que queda tanto que me parece que es algo del próximo verano".

Sobre la posibilidad todavía de alguna incorporación de forma inmediata al equipo, que no ha ocupado la plaza vacante de Dejan Musli, ahora en el Brose alemán, Plaza no descartó ninguna opción. "Somos 11, además de Mo Soluade y Viny. Si sale alguna opción de jugador, seguro que podríamos intentarlo, pero ahora mismo no tengo noticias de ninguna novedad. Carlos Jiménez es el que está pendiente del mercado, pero no me ha dicho nada inminente", finalizó.

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, a pesar de la derrota, estaba contento por la actitud de sus jugadores durante el partido. "Me voy muy satisfecho por el esfuerzo que ha hecho el equipo. Hemos trabajado bien. Hemos hecho 101 de valoración, a pesar de nuestros malos porcentajes. Creo que hemos estado muy cerca incluso para ganar. Hemos vuelto al partido varias veces que parecía que estábamos fuera. Teníamos tres ausencias muy importantes y a pesar de todo competimos. Estoy satisfecho. El Unicaja está ahora muy en forma, compitiendo bien y quizás en uno de sus mejores momentos de la temporada. Cada uno ya sabe su rol y creo que ahora es de los que más en forma están de la Liga".