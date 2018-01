"Siempre dejaré las puertas abiertas al Unicaja porque Málaga es mi casa"

El uruguayo advierte de que el equipo verde es «un rival directo por el Top 8» y que los baskonistas vienen a por todas: «Somos conscientes de que el partido en Málaga va a ser una guerra, vamos con el cuchillo entre los dientes»

Querido, respetado, admirado y añorado, Jayson Granger (Montevideo, Uruguay, 15 de septiembre de 1989) regresa mañana jueves de nuevo al Martín Carpena, a la que fue su casa dos inolvidables años. «Jay» volverá a medirse al Unicaja, «algo muy especial» para él. El Unicaja-Baskonia de mañana puede decidir una plaza en el Top 8 de la Euroliga. En la cancha, y el base lo sabe bien, no habrá amigos.

¿Qué tal todo, Jay? ¿Cómo van las cosas por allí en Vitoria?

Bien, la verdad que contento acá en Vitoria. Aparte de pasando un poco de frío, pero contento de poder estar acá, de formar parte de este equipo. La temporada está siendo un poco irregular, pero intentando llegar bien al final, que es realmente lo importante.

¿Y cómo va en lo personal? ¿Contento con el trabajo?

En lo personal, todo muy bien, la verdad. El problema es el tobillo, que me está fastidiando mucho. He sufrido cuatro esguinces seguidos en los dos últimos meses. Y ahora tengo una bursitis en el Aquiles, que me está fastidiando bastante. Pero esto es así. Es algo que necesita parar y reposar para poder curarse, y no está la temporada ahora precisamente como para parar.

Desde fuera da la impresión de haber visto dos Baskonia diferentes. Uno, con Pablo Prigioni. Y otro ahora, con Pedro Martínez al mando.

La llegada de Pedro, con más experiencia y con ideas más claras, que se adaptaban mucho mejor al tipo de jugadores que teníamos, la verdad es que el cambio fue grande en las primeras semanas que llegó. Se notó en los resultados, en el tipo de básket que estábamos haciendo y esperemos encontrar de nuevo ese nivel.

¿Es igual compaginar la Euroliga con la Liga de Turquía (este pasado año en el Anadolu Efes) que con la ACB?

Para nada... Sobre todo hay una diferencia principal: en Turquía jugabas los partidos de Liga en lunes. Es un día más para preparar el partido y para poder descansar. Acá no... Acá puedes jugar un viernes en Rusia y el domingo tienes que pegarte un viaje a Andorra, por ejemplo. Son palizas bastante grandes y uno físicamente se agota, pero hay que estar preparados sobre todo mentalmente para poder hacerlo bien.

¿Qué tal le ha recibido la gente en Vitoria?

La verdad es que la gente en Vitoria es muy cariñosa. Desde el primer día fue muy agradable. Vive cada partido a muerte y hubo muchos partidos importantes en los que el Buesa estuvo a reventar y fue una ayuda muy importante.

¿Cree que hay una especie de caminos paralelos entre Baskonia y Málaga, con una temporada con muchos altibajos con tantos partidos?

Puede ser que sí. Es verdad que tanto Unicaja como nosotros somos capaces de competir en grandes partidos, pero no hemos encadenado varias victorias consecutivas. Ahora el Unicaja está a un gran nivel, al mejor desde que comenzó la temporada. Veo a jugadores en un gran momento. Y nosotros al contrario. Estamos trabajando cada día y somos conscientes de la situación en la que estamos. Ahora tenemos un partido muy importante en Málaga contra el Unicaja, que es un rival directo para meternos en el Top 8 y va a ser muy importante.

¿Ve al Unicaja como un rival directo para jugar el Top 8 de la Euroliga?

Sí, yo creo que sí van a llegar al final con opciones. Están compitiendo muy bien, con tantos partidos, sobre todo en casa, donde siempre se hacen fuertes, y también están ganando fuera. Yo creo que la Euroliga este año está siendo muy igualada, más abierta que nunca. De los play off están a dos partidos, como nosotros, y yo creo que si hacen las cosas bien como están haciendo hasta ahora llegarán bien al tramo final de la temporada.

¿Qué le ha parecido el sorteo de la Copa del Rey: Unicaja-Real Madrid y Baskonia-Barcelona?

La verdad es que obviamente es la Copa del Rey. Siempre lo digo, a un partido puede pasar cualquier cosa. Da igual el rival que te toque jugar. Son 40 minutos que tienes que dar lo mejor de cada uno, dejarte la piel en cada partido y si las cosas salen bien y pasas a semifinales, pues ya piensas en el próximo partido. Pero tienes que ir a muerte en el primer partido.

¿Llega el Baskonia a Málaga con menos presión al jugar a domicilio, en el Carpena?

No, para nada. Somos conscientes de la situación que estamos. Vamos a Málaga con el cuchillo entre los dientes, a intentar sacar este partido, que es muy importante. Sobre todo después de las dos últimas derrotas que tuvimos en Euroliga de forma consecutiva por un punto. Y siendo conscientes de que ya le hemos ganado dos veces a Málaga y yo conozco bien cómo es el club y cómo es el entrenador, que cuando se pierde dos veces seguidas contra un equipo la tercera es totalmente diferente. Somos conscientes de que el partido en Málaga va a ser una guerra pero estamos trabajando muy bien y preparando el partido para volver a Vitoria con la victoria.

Ha vuelto a Málaga ya con el Efes y con Baskonia. ¿Será especial jugar otra vez en el Carpena?

Sí... siempre es especial volver a la que considero mi casa. Fueron dos años maravillosos donde hoy en día vive parte de mi familia. Mi madre vive allí y tengo a muchos amigos, gente que aprecio. Siempre es muy lindo volver allí.

Lo de este verano, ¿fue más un deseo de la afición del Unicaja y del hecho de tener el tanteo la opción de volver o no hubo nada?

Yo creo que fue más un poco el bombo que le dieron ustedes (risas). La verdad es que no hubo contactos reales ni conmigo ni mis agentes. Ya sabemos cómo funcional el tanteo. Pero fue más ficticio que real.

Quizá cuando cambie la fiscalidad en Andalucía, el Unicaja tendrá opciones de volver a ficharte...

Yo siempre he dicho que me encantaría volver a Málaga antes de mi retiro. Así que bueno, siempre dejo las puertas abiertas.

¿Un favorito para el partido de este jueves?

Te tengo que decir que nosotros, no te puedo decir otro. Está claro que ellos están jugando muy buen baloncesto y en casa están muy bien. Y nosotros, como te dije, venimos de dos derrotas consecutivas en la Euroliga compitiendo hasta el último segundo. Va a ser un partido muy duro. Esperemos que la suerte esté de nuestro lado.

Termine usted la frase: Se va a llevar el partido el que mejor...

El que mejor defienda. Y el que meta un punto más, claro (risas). Sabemos que el Unicaja ataca muy bien el rebote ofensivo, son muy sólidos en defensa. Pero nosotros yo creo que tenemos muchos puntos en las manos. Muchos partidos hemos anotado más de 80 ó 90 puntos, y yo creo que la clave va a estar en la defensa.