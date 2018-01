Plaza: "Este partido puede marcar un antes y un después"

Una especie de final por el Top 8. Es lo que disputará el Unicaja este jueves ante el Baskonia. Un partido que, según el propio entrenador del equipo, Joan Plaza, puede "marcar un antes y un después", ya que los dos conjuntos están igualados y luchando por engancharse a la octava plaza que da opción a disputar el Top 8 de la Euroliga. "Me parece un privilegio estar luchando por esa posición de play off, un honor y una pasada. Ellos querrán dejarnos atrás y queremos hacer el factor cancha un clave. Ellos nos ganaron allí y queremos ganarles aquí. Esperamos un partido muy difícil. Ellos llegan, a pesar de haber perdido algunos partidos, en una dinámica buena, pese a las derrotas, están muy redondos. Y espero que nos acompañe la gente, porque son partidos que pueden marcar un antes y un después", explicó el coach verde.

No quiere hacer Plaza cuentas sobre qué triunfos y cuántas derrotas te acercan o alejan del sueño del Top 8 de la Euroliga: "No hacemos ahora cuentas. Antes de iniciar la temporada tomamos algunas referencias respecto al año pasado, a la pasada temporada, los que entraron en octavo lugar el año pasado. Se habló de lo que fue útil para ellos. La Euroliga está más igualada este año, los que están atrás no están tan tan atrás como el año pasado. Queremos estar cerca muy cerca de ese 50%, de ese 100% de victorias en casa y de las que no tengas en casa tratar de recuperarla fuera. Hemos ganado tres partidos fuera y perdimos cuatro en casa. Las últimas tres jornadas me parece lógico hacer cuentas, ahora no he perdido ni un segundo".

El equipo comienza a acusar el cansancio y los golpes recibidos con tanta acumulación de encuentros. Nemanja Nedovic no se entrenó ayer por una contusión en la mano, y se le preguntó por si había ganas de revancha tras haber perdido con el Baskonia ya dos partidos este curso, en ACB y también en Euroliga. "No sé el sentimiento interior del equipo. Ayer entrenamos y no percibí un deseo de revancha de ningún tipo, sí un deseo de aprovechar las próximas jornadas que nos vienen. No sé si me equivoco: de las cuatro próximas jornadas antes de la Copa del Rey hay más partidos en casa que fuera y queremos hacer valer esta situación, y todo empieza por ganar al Baskonia. No me importa mucho el basket average porque no soy tan capaz de echar la vista adelante. Lo que quiero es ganar, hacer un buen partido, limitar sus puntos importantes y procurar llegar bien y sanos, porque no sé cómo estarán algunos jugadores que no pudieron entrenar ayer".

Salin en ACB y Soluade para la Euroliga

Joan Plaza ha decidido que ahora Morayo Soluade juegue en Euroliga y Sasu Salin lo haga en ACB, aunque las rotaciones dependerá, lógicamente, de que no haya bajas."Depende de lo que pase hoy con Nedovic, que no entrenó ayer. Si hoy puede entrenar y está bien, el que se queda fuera en la rotación será Sasu Salin. La Copa del Rey es un poco el punto de inflexión en todo esto, y ahí tanto en Euroliga como ACB quizá se tenga que hacer un roster más definitivo. Intentaremos mantener a Mo jugando en Euroliga y Sasu en ACB. A ver si Mo puede jugar de base", aclaró.

Y continuó hablando de rotaciones y su signifcado y controversia. "El papel del entrenador, siendo envidiado o bonito y lo que sea, es difícil. La gente, yo recuerdo una etapa en el Barcelona de fútbol en la que ganaban la Liga pero no tenía canteranos y la gente criticaba porque no tenía canteranos. Después había canteranos pero no ganaban y también había críticas. Es difícil porque los humanos lo queremos todo. Espero hacer un equipo competitivo y dar ventanas a Sabonis o a Viny, en estos cuatro años y medio algunos han aparecido y se han ido, otros se han consolidado y otros harán lo mismo. Es difícil. Todos tenemos más asumido que por el ritmo de partidos no hay más vuelta que entrar en algunas rotaciones. Los fisios y el preparador físico están encima de mi hombro constantemente para decirme quién necesita descansar. Intentas regular la cantidad de minutos, algunos acaban con 20 ó 17 minutos y tengo que pensar por ellos, porque es gente joven y están ansiosos por jugar. Juego a ser su consciencia, y vamos logrando que las piezas vayan encajando dentro de la dificultad de mantener mucha exigencia competitiva, pero a la vez que los jóvenes cojan su tono".

Y sobre Viny Okouo y su escaso papel, dijo: "Espero que Viny vaya arañando minutos dentro. Hasta la Copa daremos ese margen. Tiene delante a dos jugadores, antes tenía a tres, ahora tiene a dos. Tú como entrenador intentas que esos jugadores se consoliden. Entrena bien, seguro que siempre se puede hacerlo mejor, pero está trabajando más de los minutos que le doy. Pero quiero que Shermadini y Augustine se consoliden ahí y que él no desfallezca y lo intente".

Sobre la Copa del Rey

También se le cuestionó a Joan Plaza sobre el sorteo de Copa del Rey, que ha emparejado al Unicaja con el Real Madrid. "Mi hermana me llamó diciendo: "Cabrón, lo acertaste". Porque le dije que nos tocaba el Madrid. A lo hecho pecho. Era el rival a batir. Nadie lo quería. Es el mejor equipo, el más en forma de Europa ahora mismo. Y hay que tirar para adelante. Quiero que de aquí a la copa del Rey lleguemos con buenas sensaciones, estar con posibilidades en Euroliga, amarrando y mejorando si cabe la posición en la ACB y llegar allí con una buena sensación de equipo, de que somos capaces de competir casi con todo el mundo en Europa cuando estamos muy bien. ¿Que ellos están excelentes, han recuperado todo y nosotros no? Menos esos dos fatídicos partidos de Euroliga de los que hemos hablado hemos competimos siempre. Es un partido que apetece jugar siempre y tarde o temprano te enfrentarías a Madrid o Barcelona si quieres ganar la Copa del Rey. El iluso que piense que el Fuenlabrada era fácil no sabe de qué va esta competición. Si queremos ganar la Copa hay que ganar", analizó.

El Baskonia, rival de mañana en Euroliga, tiene una pareja de bases compuesta por Granger-Huertas. Uno ya fue jugador del Unicaja (hoy La Opinión le ha hecho una entrevista en exclusiva). Marcelinho estuvo a punto de fichar por el Unicaja: "Cuando vas a fichar a un jugador en verano haces unas cábalas de lo que esperas de los jugadores. Los fichajes de verano darían para una novela de terror. Intentas fichar a un jugador, él te dice que sí y después que no. Los agentes intervienen, es un baile de sensaciones. Tienes lo que tienes. Ya quité hierro al no fichaje de Huertas. Hubo otras personas que estuvieron en esa opción de poder venir. Tenemos a Ray (McCallum) y espero que se consolide con partidos seguidos de más calidad. Le deseo lo mejor a Marcelinho y a Jay. Jay es una persona que va creciendo cada vez más y se consolida como uno de los mejores bases de la Euroliga. Es un equipo que desde Shengelia, que está en un momento de forma brutal, siendo el último MVP de la Euroliga... Tienen mucho tiro exterior con Timma, Beuabois, Janning, Voigtmann un pívot grande desde ocho metros. A Huertas y Granger les quiero especialmente, les deseo lo mejor, pero están en otro bando y me centro en parar a este grupo de jugadores tan talentoso".

Y por último habló sobre Dragan Milosavljevic, del que todo el mundo espera más. Él tiene paciencia y confianza. "Las lesiones nos van pasando. Esto es como la Oca o el Parchís. Te pasa y has de recuperar tu nivel técnico y físico, es una batalla constante. Estoy muy contento con Dragan, mucho. Con mayúscula. Nos va a ayudar mucho a mí y la próxima temperada. Es un tío con talento, un soldado, nos va a ayudar mucho, y a la vez, es un encanto como profesional", finalizó.