Unicaja - Baskonia: igualdad total

Desde el 7 de diciembre, que el Unicaja visitó a Baskonia y sumó su quinta derrota seguida en Euroliga, han cambiado mucho las tornas en ambos equipos. Para bien, claro. Igualdad total en Liga ACB (10-7 ambos equipos situados en zona noble, 5° y 6°). Igualdad total en Euroliga (récord de 8-11 y en la clasificación 9° y 10°). Si a estos datos les unimos el pasado sorteo de Copa, en el que a los dos equipos les ha tocado Madrid y Barcelona, la igualdad brilla mas. Podemos añadir que los dos equipos han perdido en su penúltimo y último partido contra un rival que a priori debían ganar como Armani Milán.

Las rachas hay tenerlas en cuenta, pero cuando la igualdad es tan grande entre equipos los pequeños detalles son los que te hacen salir victorioso. Creo que el Unicaja llega en mucho mejor estado anímico. El equipo, emocional y baloncestísticamente, está llegando a uno de esos picos que Joan Plaza hablaba hace algunas fechas. Pero Baskonia siempre compite muy bien contra el Unicaja. Mas igualdad aún.

El equipo malagueño viene de ganar al Madrid y Granca en dos partidos llenos de eficacia en ataque (70% T2p, 83% TL, 23 asistencias contra el Granca y 41% T3p, 20 asistencias antes el Real). Y hay jugadores que empiezan a estar a gusto con su rol y a entender en el equipo en que juegan. Shermadini (23 puntos, 26 valoración, 7/9 T2p y 9/9 TL) estuvo brutal frente al Granca. Y McCallum, que cada día va teniendo mas claro qué cosas hacer y en qué momentos tiene que hacerlas.

Quería pararme en la irrupción de Mo Soluade en el equipo, transmitiendo un respeto máximo por la importancia defensiva dentro del equipo. No es fácil estar sin jugar tantos partidos y salir a hacerlo como lo hizo esta semana pasada. Con su entrada el mensaje fue claro, «en defensa vas a tener que sudar sangre para anotar» (Carroll, Rudy y Doncic lo sufrieron en sus carnes).

Qué hacer para ganar al Baskonia



El equipo vitoriano viene de destrozar al Betis en un partido en el que mentalmente se les vio muy concentrados. Sensacional su aportación en el juego de ataque de los primero 10 segundos de la posesión. Por lo que la primera clave: buenos tiros por parte malagueña para que la defensa de la transición ofensiva visitante esté siempre bien organizada. El control sobre la versatilidad de sus grandes, tanto Shengelia como Voigtmann pueden abrir el campo para castigar a sus defensores. Por lo que segunda clave la defensa de sus grandes debe ser muy estricta en los emparejamientos.

Muy buenos % de tiro tiene Baskonia (55 T2p y 39% T3p), por lo que la defensa de los últimos 5 segundos de posesión se me antoja decisiva. Esto incluye el control del rebote defensivo claro. La defensa de sus bases es vital. Granger y Huertas (17 puntos y 9 asistencias entre los dos). No pueden estar cómodos en el campo. Mucho trabajo sobre ellos y forzarles a pensar más de la cuenta.

Vitoria Gasteiz



En las claves del partido hay que elegir qué hacer. No puedes defenderlo todo, hay que elegir prestar más atención a unas cosas que a otras, pero si dejamos libres a sus aleros Beaubois (12 puntos y 42% T3p), Janning (8 puntos 37% y T3p Euroliga y 46% ACB) y Timma (8 puntos y 42% T3p), estos jugadores no pueden tirar cómodos, tienen que echar el balón al suelo y hacerles trabajar para que sus porcentajes bajen. Pocos equipos en Euroliga y ACB tienen entrenadores andaluces en sus filas. Cuando veo a uno «grande» con dos entrenadores de Granada me quito el sombrero: Curro Segura y Sergio Valdeolmillos están haciendo un trabajo enorme a las órdenes de, sin duda alguna, uno de los mejores entrenadores que ha dado el baloncesto español como es Pedro Martínez. Espero que no encuentren con la clave para derrotar al Unicaja pero eso sí les deseo la mayor de las suertes en esta temporada. Partido grande en el Carpena: hoy, Euroliga, contra el Baskonia, ¡TODOS al Palacio!