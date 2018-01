Perdigones contra munición real

Cuando tu munición se limita a un puñado de perdigones y tu rival utiliza fuego real, y de cartuchos considerables, sólo una heroicidad puede salvarte de la derrota. Y la rozó el Unicaja anoche ante el Baskonia. La tuvo entre los dedos porque Alberto Díaz lleva impregnado el escudo de este club a fuego y sus balas, aunque de fogueo, hicieron pupita a un colosal Jayson Granger que al final salió herido. Lo intentó el Unicaja, pero con armas de menor alcance, y con el punto de mira muy desviado. Y se encontró, a pesar de su lucha, su esfuerzo y su ímpetu, una derrota dolorosa y traidora ante el Baskonia, que deja ya el objetivo del Top 8 de la Euroliga demasiado lejos.

El Unicaja firmó un 4/25 en triples (16%) y el Baskonia se fue a 17/34 (50%). Lo dicho: pistolas de agua contra recortadas. Los cajistas sumaron 12 puntos desde la línea de tres y los vitorianos consiguieron 51 de sus 85 puntos desde el arco de 6,75 metros. Invirtiendo al lado débil y «pa dentro». Si, además, le unes que el Unicaja permitió al Baskonia el 68.2% de sus tiros de dos, de la derrota no te salva ni un chaleco antibalas triple XL. Con esos porcentajes demasiado hizo el Unicaja con mantenerse vivo. No fue capaz Plaza de frenar el «monosistema» de tres del rival.

Y es que la extraordinaria salida a pista del Unicaja (18-6), con un fantástico Nedovic, muy buen trabajo defensivo, y canastas de McCallum y Augustine rebañando, encontró un final cuando Pedro Martínez decidió cambiar de base. El partido cambió de la noche al día cuando Marcelinho se fue al banco y entró Jayson Granger. Lo de «Jay» fue una salvajada, un espectáculo. Lástima que fuera en el Carpena contra el Unicaja. A base de triples y asistencias llevó al Baskonia a dominar 25-32. Con un parcial de 7 a 26 para los vitorianos. El Unicaja, a pesar de Granger, aguantó en pie.

El equipo malagueño se agarró a lo que pudo, que fue Shermadini. Balón que llegaba dentro al georgiano, balón a la olla. Como Granger se fue al banco y Nedovic regresó con dos faltas, el Unicaja fue capaz de regresar al partido e incluso se puso por delante: 39-38. Tuvo la ayuda del francés Poirier, que se ganó una técnica. Y otra más al entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, le dio mucho oxígeno al equipo malagueño. Que sufría, sufría y sufría, porque el acierto del Baskonia era extraordinario. Los vitorianos se fueron al descanso con siete triples anotados en el segundo cuarto (9 en total). 27 puntos desde el arco de 6,75 metros. Una cantidad ingente de puntos que le permitió dominar por 43-46 al intermedio.



El Unicaja necesitaba, primero, activarse en defensa para tratar de ser más competitivos. Y, después, mayor aportación de jugadores como Milosavljevic (1 punto) o Waczynski (0). Sólo funcionaba por fuera Nedovic. Y así iba a ser complicado, porque el «huracán Granger» se había ido al descanso con 14 puntos sin fallo.

Sufrió el Unicaja en el tercer cuarto, con Jones haciendo daño ahora y un Timma que se subió al carro (58-63). No encontraba el Unicaja la forma de igualar el partido. Trató de ser más agresivo atrás y buscó por dentro, con Augustine y Suárez, lo que no encontraba por fuera Se animó «King Kong» y el Carpena, con poco más de 6.500 aficionados (qué pena ver tantas sillas vacías), rugió cuando se vio por delante: 71-70. Tiene un problema el equipo en el puesto de «dos» cuando Nedo no está. Salin cumplió atrás, como Soluade antes, pero no hay pólvora. Y de eso sí que tenía Shengelia: 73-76. Nedovic, fresco de piernas, anotó un par de penetraciones. Tuvo un triple Waczynski para poner arriba al Unicaja, pero no entró y el Baskonia puso la directa: 77-81, a 1:37.

Los vascos ya se veían ganadores, con su abuso del triple, con un Marcelinho para los «perros», con Poirier fuera del partido. Y con un Granger en modo «light» comparado a su primera parte. Pero Albertito tenía sangre en los ojos. Robó a Granger y puso el empate: 83-83 a 15 segundos. Luego hubo falta. Y al Baskonia le quedaron 5,9 segundos. Shengelia dividió y asistió para que Timma ejecutara: 83-85. Es la tercera derrota consecutiva ya contra ellos este curso. Y ésta saca de la carrera del Top 8, por ahora, al equipo malagueño.